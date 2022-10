Aanvoerder Jordi Nolle panikeert niet na gemiste competitiestart met Sint-Lenaarts: “We kunnen niemand iets verwijten”

Scherper worden in zone van waarheid

Sint-Lenaarts blijft zo voorlopig in hetzelfde bedje ziek. “We spelen niet slecht, maar we scoren al een heel seizoen lang o zo moeilijk. We moeten dus dringend scherper worden in de zone van de waarheid. En dan heb ik het niet alleen over de jongens voorin. We slikken de laatste weken ook iets te gemakkelijk goals, terwijl we eigenlijk niet eens zoveel kansen weggeven. Dat is bijzonder frustrerend. Zeker voor een doelman.”

Geen gebrek aan inzet

Ondanks de tegenvallende competitiestart gelooft Nolle rotsvast in een goede afloop. “Het zit momenteel gewoon wat tegen. Als je bijvoorbeeld onze kwaliteiten bekijkt, staan we duidelijk onder onze waarde. Daarnaast kunnen we niemand iets verwijten, want aan inzet ontbreekt het niet. Het is alleen te hopen dat we stilaan terug voltallig zijn. We missen bijvoorbeeld elke week wel een aantal jongens en dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de automatismen. Het blessureleed mag dus stilaan stoppen zodat we eindelijk met onze typeploeg kunnen gaan spelen.”