Aanvoerder Jens Pante (Eendracht Wervik): “Wat we momenteel brengen, is te zwak”

VOETBAL DERDE nationale AMet één op negen heeft promovendus Eendracht Wervik zijn start alvast gemist. Het team van trainer Jakob Crombez verloor thuis tegen SV Rumbeke (1-2). Wat geel-rood in het Viroviosstadion liet zien, was te weinig. Het is alvast nodig om deze week eens de koppen bij elkaar te steken.

Op het kwartier kwamen de bezoekers voorop. Vandamme kopte een voorzet op links aan de tweede paal mooi binnen. De score verdubbelde na een terechte penalty. “Wat we momenteel brengen, is te zwak”, geeft aanvoerder en centrale verdediger Jens Pante aan. “We moeten niet rond de pot draaien.”

“We gaven het voor de rust twee keer weg. Op dat veld was het de eerste helft moeilijk voetballen. We zijn tegen wind begonnen. Al mag dat allemaal geen excuus zijn. Tot aan de openingstreffer was het gelijkopgaand.”

Door blessures is het schuiven voor de coach. Spits Laurent Vandamme (ligamenten enkel) viel uit thuis tegen SC Wielsbeke en is vier à zes weken uit. Centrale verdediger Arne Scheldeman blesseerde zich op training vlak voor de start van de competitie. Door een scheur van een pees aan de bil is hij tien weken uit.

Nieuwkomer Gianni Lingier is nog niet fit. Vlieghe heeft na zijn operatie aan de heup last aan de lies. “Het zal van iedereen beter moeten”, zegt Pante. “Thuis verloren we tegen Wielsbeke. 2-5 waren zware cijfers en dat mag niet gebeuren. Akkoord, Wielsbeke is een goede ploeg.”

“Vorige week op FC Eppegem (1-1, red.) gaven we een strafschop weg. Doen we dat niet, dan winnen we daar misschien. Tegen Rumbeke verloren we door onze eigen schuld. Het was niet zo dat we werden weggespeeld.”

Rood Ingels

Matisse Ingels scoorde de aansluitingstreffer en kreeg later rood. “Maar ik heb de speler helemaal niet geraakt”, reageert hij.

De beloften verloren op KVK Westhoek met 4-1. Wegens vakantie was doelman Mathan Huyghe niet beschikbaar. De nieuw aangesloten doelman Jasper Meeuws speelt niet met de beloften en komt ook niet trainen. Hij houdt zich paraat indien er eerste keeper Dylan Olievier iets overkomt. Vreemde regeling alvast. Veldspeler Jami Sofian stond bij de beloften onder de lat.

Lees ook: meer voetbal in 3NA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.