Aanvoerder Dimitri Delorge schiet Tempo Overijse voorbij Anzegem: “We bouwen aan een reeksje”

Tempo Overijse deed afgelopen woensdag wat het moest doen: de inhaalwedstrijd tegen Anzegem met 2-1 winnen. Aanvoerder Dimitri Delorge had met twee doelpunten een zeer groot aandeel in de zege.

“We kwamen na een twaalftal minuten op voorsprong”, doet Dimitri Delorge het verhaal. “Een voorzet werd door een verdediger maar half werd weggewerkt en rolde schuin naar mij. Van buiten de baklijn kon ik de bal voorbij de keeper krullen. Na een halfuur maakte ik de 2-0 door een voorzet van De Doncker met links in de volley af te werken. Vijf minuten voor rust kregen zij een penalty na een overbodige overtreding.”

“Net voor rust kwamen we goed weg, maar dat was zowat de enige kans die we weggaven. De tweede helft zakten we terug, misschien soms wat te ver en vergaten we de match definitief dood te maken veelal door foute beslissingen op de tegenaanval. Je weet dan dat je moet knokken tot het einde.”

Prima op weg

“Dat het wel een belangrijke driepunter was? Inderdaad. Het doel was de twee nederlagen zo snel mogelijk door te spoelen en nog eens een reeksje neer te zetten. We zijn prima op weg.”

“Nadat we tweemaal in de val van de tegenstander trapten door te enthousiast en soms te naïef met zen allen aan te vallen, hebben we ons tijdens de winterstop wat meer op de organisatie en het defensieve gefocust. De nul houden in Eppegem afgelopen weekend en de goede prestatie woensdag met één weggegeven kans wijzen erop dat we progressie maken en stappen zetten. Ook al is het voor onze supporters misschien wat minder flitsend.”

“Op dit moment primeerden de drie punten, het bouwen aan een reeksje en in het spoor blijven van de leider. In de matchen net voor de winterstop kwamen we steeds vroeg op achterstand en dat moeten we vermijden. Kansen creëren en scoren hebben we reeds elke match gedaan.”

Dongen

Zondag trekt Tempo Overijse naar Drongen. “Ik herinner me dat we thuis met 3-0 wonnen van Drongen, maar intussen hebben ze zich mooi in de middenmoot genesteld. Het wordt zeker geen makkelijke verplaatsing te meer omdat we Cocchiere missen door schorsing en wellicht ook nog Dehond door blessure. Maar het is aan andere jongens om zich in de ploeg te spelen en samen de drie punten mee naar Overijse te brengen. Anders was de zege van woensdag voor niets.”

“Dat de coach altijd kan rekenen op zijn aanvoerder voor de doelpunten? Dat is plezant, maar van ondergeschikt belang. Nu ik echter mijn persoonlijk record van negen goals heb gebroken, kan ik dat beter zo goed mogelijk doen. Ik zit aan 13 doelpunten en ga voor de 15", besluit Delorge.