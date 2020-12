Aanvoerder Cedric Dellevoet (SK Londerzeel) blijft de club ook na tien jaar trouw: “Ik voel hier veel respect”

Trainer Stijn Geys verlengde zijn overeenkomst met twee seizoenen terwijl hulptrainer Vansteenberghe, keeperstrainer De Zutter en fysiektrainer Van Langenhove hun contract met één jaar lieten uitbreiden. Langs spelerszijde zullen Merckx, Vertonghen, Cavus, Meseure, Van den Bogaert, Yildiz en De Kegel ook volgend seizoen op de Londerzeelse velden actief zijn. Last but not least geldt dit ook voor de net 33-jarige aanvoerder Dellevoet, die zijn contact met twee jaar verlengde tot de zomer van 2023 waardoor hij tegen dan liefst twaalf seizoenen voor SK Londerzeel zal hebben gespeeld. Een unicum in deze tijden.

“Positief en krachtig signaal”

Hoe staat Dellevoet met al zijn ervaring tegenover de herstart midden februari: “Ik ben tevreden dat we weer een doel hebben, maar ik ga pas echt blij zijn als we dan ook effectief kunnen opstarten en weer kunnen voetballen. De voorbije weken waren niet altijd even gemakkelijk om gemotiveerd te blijven, maar ik denk dat dat bij haast iedere club zo is. We zullen er wel meteen moeten staan in de resterende elf matchen. Veel zullen we niet mogen laten liggen, want dan kan het snel gaan. Gelukkig hebben we al zeven punten behaald. Hopelijk kunnen we er daar zo snel mogelijk nog heel wat aan toevoegen.”