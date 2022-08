Aanvaller Hans Wynants (KVC Lille United): “Bekerduel tegen Heist is opnieuw een ideale test”

voetbal tweede nationale BIn de vierde ronde van de beker van België is Lille United zaterdagavond om 18 uur gastheer voor SK Heist. Met de komst van de formatie uit eerste nationale, staat er een regionaal duel op de kalender. Sinds enkele weken maakt Hans Wynants deel uit van het aanvallend compartiment van United. Vorig jaar was de nieuwkomer met De Kempen nog een tegenstander van Lille.

Voor Lille loopt het bekeravontuur over rozen. In de tweede ronde werd voor eigen volk Arlon uitgeschakeld. Vorige week stond, met een verplaatsing naar Erpe-Mere, een eerste grote test op het programma. Lille won de confrontatie tussen de twee ploegen die vorig seizoen via de eindronde naar tweede afdeling promoveerden met de strafschoppen.

“Bij het nemen van strafschoppen heb je het nodige geluk nodig”, geeft Wynants toe. “Na onze vroege voorsprong zijn we vergeten om de bonus verder uit te bouwen. Daar heeft Erpe-Mere van geprofiteerd om de 1-1 te scoren. Een stand die na negentig minuten op het bord stond, zodat het op strafschoppen uitdraaide. Woensdagavond hebben we met een ruime kern nog vriendschappelijk gespeeld tegen Nijlen. Een duel dat we met 2-5 verloren en waarin we niet op de afspraak waren. Zo’n wedstrijd kom je tijdens de voorbereiding wel eens tegen en geeft aan dat het niet vanzelf zal gaan.”

Terugkeer

Hans Wynants begon als kind zijn loopbaan bij Lille. Toen hij twaalf was koos hij voor andere sportieve oorden. Om nu terug te keren. “Alles is een beetje anders”, verwijst de Lillenaar naar onder meer de tijdelijke thuishaven in Gierle. “Ik ben negentien jaar en daarmee één van de jonge gasten die in de kern zitten. We hebben een ideale mix van jeugd en ervaring. Op dit moment word ik uitgespeeld als spits, om met mijn snelheid voor diepgang te zorgen. Voor mij wordt tweede nationale een hele uitdaging.”

Met de komst van Heist staat Lille tegenover een ploeg die zijn eerste competitiewedstrijd reeds achter de rug heeft. “Met het oog op de start van de competitie is het ideaal om opnieuw een opdracht met inzet tegen een sterke tegenstander te kunnen spelen. In één wedstrijd is alles mogelijk.”

