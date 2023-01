Aalsterse coach Carl De Geyseleer voor topper tegen SC Lokeren-Temse: “Druk ligt in het kamp van de Waaslanders”

voetbal tweede nationale A20023 wordt door Eendracht Aalst aangevat met de clash tegen SC Lokeren-Temse. Afwachten of de Ajuinen tegen de Waaslanders de negatieve spiraal van voor Nieuwjaar kunnen doorbreken. Hoewel de voltallige spelersgroep deze week op training aanwezig was, moeten er toch nog een aantal vraagtekens worden weggewerkt. Geraakt de transfer van de nieuwe doelman Chris Espeso (ex-SC Lokeren-Temse) tijdig in orde en zijn Ibrahima Mbaye, Steve Ryckaert en Ben Yagan wedstrijdfit?

We hadden voor de topper een gesprek met coach Carl De Geyseleer.

“Doelman Espeso trainde deze week met de groep mee en we staan dicht bij een persoonlijk akkoord met hem” , verduidelijkt de Aalsterse trainer. “Espeso speelde vorig seizoen kampioen met Hoogstraten in onze reeks en keerde terug naar zijn club van herkomst Lokeren-Temse. Hij werd er gebarreerd door Jelle Merckx en vroeg en kreeg een tijd geleden zijn vrijgave, zodat hij als vrije speler bij ons een contract kan tekenen. Espeso zal de concurrentie aangaan met Victor Swinnen. Of de transfer administratief tijdig in orde geraakt en hij zondag in de selectie kan opgenomen worden, is nog koffiedik kijken.”

“Yagan hervatte de training half december na een langdurige blessure. Deze week moet blijken hoe ver hij conditioneel staat om in aanmerking te komen voor de selectie. Het is de bedoeling dat onze nummer tien zo snel mogelijk inzetbaar is, maar hij moet er klaar voor zijn. Mbaye kreeg rust omwille van last aan de achillespees. Onze spits trainde deze week voluit mee, maar het is nu afwachten of hij geen naweeën van de inspanningen ondervindt. Voor Ryckaert, die hersteld is van een spierscheur, geldt hetzelfde.”

Behalve een doelman wilde je er een extra middenvelder bij, zodat er een alternatief voorhanden is als Fabris uitvalt. “We zijn in onderhandeling met een polyvalente middenvelder en ik hoop tegen het einde van de week hierover uitsluitsel te verkrijgen. Fabris is intussen wel hersteld van een spierscheurtje in de hamstring, maar een extra middenvelder is geen overbodige luxe.”

Titelconcurrent SC Lokeren-Temse zat de jongste weken niet stil op de transfermarkt. “Met François Kompany werd de verdediging versterkt en met Gert Van Walle werd een klepper voor het middenveld aangetrokken. De ex-speler van SK Deinze komt over van Knokke FC en moet er de concurrentie met Alexander Maes en Toon Janssen aangaan. Met deze transfers legt het Lokerse bestuur de lat hoog en worden de titelambities kracht bijgezet. De druk ligt bijgevolg in het kamp van onze tegenstander. Wij hebben reeds een eindrondeticket op zak, zodat we bij het mislopen van de titel nog iets achter de hand hebben. Natuurlijk willen we rechtstreeks promoveren, maar het is geen must zoals dat bij SC Lokeren-Temse het geval is.”

Nog dit: voor de topper tegen SC Lokeren-Temse geldt combiregeling en online ticketverkoop is niet mogelijk. Er is een voorverkoop op het secretariaat voorzien donderdag 5/1 tussen 14 en 18 uur, vrijdag 6/1 tussen 14 en 19 uur en zaterdag 7/1 tussen 9 en 12 uur. Voor ieder ticket in voorverkoop dient een identiteitskaart voorgelegd te worden.

