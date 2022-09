Aalsterse coach Carl De Geyseleer na valse start op Olsa Brakel: “Genekt door twee weggeefgoals”

De Aalsterse coach moest noodgedwongen aan zijn ploegopstelling sleutelen. Yagan is met een kuitbeenbreuk langdurig geblesseerd, maar ook Ryckaert (spierscheur kuit) en Dekuyper (polsbreuk) moesten verstek geven. “Nieuwkomer George kwam aan de aftrap en we speelden opnieuw met een 4-4-2-veldbezetting”, gaf De Geyseleer aan. “Fabris kende evenwel een off-day en lag met balverlies aan de basis van de vroege openingsgoal. Tot overmaat van ramp gleed doelman Swinnen na een dieptepass uit en pakten we een tweede tegengoal. Aan de rust bracht ik er met Panneel een extra spits in ten nadele van Fabris en speelden we in een 4-3-3-systeem. Panneel viel goed in en gaf de assist voor het kopbaldoelpunt van Mbaye. We kregen nog de kansen om gelijk te maken of zelfs te winnen, maar gebrek bij de afwerking speelde ons parten. Onze tweede helft was nochtans van een goed niveau. Dit puntenverlies komt hard aan, zeker als je weet dat titelkandidaten Petegem en Lokeren-Temse eveneens steken lieten vallen.”