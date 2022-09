Aalsters verlies van Roemeense topclub is geen reden tot paniek

voetbal derde provinciale A Ruben Gevaert en SK Eernegem bouwen voort op goede eindronde: “Groep kijkt er naar uit om opnieuw bovenaan mee te strijden”

SK Eernegem miste vorig seizoen maar nipt de promotie naar tweede provinciale. De geel-blauwe vereniging versterkte zich in de zomer en is dit seizoen vastberaden om zich opnieuw te mengen in de debatten voorin. Met een 2-1-zege in de topper tegen Daring Brugge is Eernegem alvast goed begonnen aan zijn opdracht.

8 september