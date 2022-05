Aalst-voorzitter Patrick Le Juste: “Alleen met nieuw stadion is club rendabel”

Eindrondes verlopen voor Eendracht Aalst doorgaans sensationeel. Wie herinnert zich de memorabele nacompetities in een ver verleden in tweede klasse niet? En vijf jaar geleden stuntten de Ajuinen in de tweede amateurafdeling met winst in de finale op Club Luik onder de huidige voorzitter Patrick Le Juste. Er volgde evenwel twee jaar later een degradatie en nu timmert de Dilbekenaar aan de weg terug, die allerminst over rozen loopt.

“We worden als enige Oost-Vlaamse club steevast in de B-reeks ingedeeld met Limburgse, Antwerpse en Vlaams-Brabantse clubs en liepen hierdoor derby’s mis tegen onder meer SC Lokeren-Temse en KVK Ninove”, geeft de Aalsterse preses aan. “Dat is voor supporters en sponsors uiteraard niet interessant. Als we in de A-reeks willen ondergebracht worden, moeten we een club vinden die bereid is onze plaats in de B-reeks in te ruilen, maar geen enkele club wil dat. Bij de loting voor de eindronde zijn het met Cappellen FC en Belisia Bilzen opnieuw twee clubs uit onze reeks. Ik had uiteraard veel liever tegen SC Lokeren-Temse gespeeld. Dat was financieel een aantrekkelijkere affiche.”

De eerste gevaarlijke klip tegen Cappellen werd met veel moeite omzeild. De openingswedstrijd van de eindronde was slecht voor hartlijders.

“Ik denk dat ik vorige zondag vijf jaar ouder geworden ben. Na afloop heb ik een korte wandeling gemaakt om wat te bekomen van de stress. Ik vreesde vooraf voor een vroege uitschakeling tegen Cappellen FC, want het is een ploeg die ons niet ligt. Belisia Bilzen is zeker niet te onderschatten, maar tegen goed voetballende ploegen spelen we onze beste wedstrijden.”

Jullie moesten het thuisvoordeel afkopen van Cappellen. Naar verluidt kregen de Antwerpenaars twee derden van de recette.

“Dat klopt en ook de kosten van de autobus hebben we ook op ons moeten nemen. We hadden weinig keuze, want op Cappellen FC zou het nog een stuk moeilijker geweest zijn om ons te plaatsen voor de volgende ronde.”

Financieel is het voor clubs in de lagere afdelingen een harde dobber, want er is veel concurrentie op televisie, zoals zondag Union-Club Brugge. Hoe worden de eindjes aan elkaar geknoopt?

“Wij hadden vorige zondag iets meer dan 1.000 toeschouwers. Ploegen zoals Hoogstraten spelen voor een pak minder toeschouwers. Aalst blijft een club die leeft. Als er een nieuw stadion komt, dan zal de club rendabel zijn. Nu kost ons dat voor onderhoud van een versleten stadion samen met het jeugdcomplex Zandberg 150.000 euro per jaar. In een nieuw stadion zouden we tijdens de voorbereiding eersteklassers met naam kunnen ontvangen en zou ons dat een mooie opbrengst opleveren. Nu is dat niet toegelaten van de overheid. Dat maakt een enorm verschil. De keuken in het restaurant is bovendien afgekeurd. Ik heb ze zelf noodgedwongen gesloten. Ik wil er geen onnodige kosten meer aan doen. De traiteur verzorgt nu de maaltijden van bij hem thuis. Tegen Cappellen FC waren er 75 mensen ingeschreven. In een nieuw stadion zouden er dat in de eindronde uiteraard veel meer zijn.”

Hoe ver staat het met de plannen van een nieuw stadion?

“Het is de bedoeling dat we het huidige in drie fases afbreken en op dezelfde plaats een gloednieuw stadion bouwen. Er zijn hierover belangrijke meetings met het stadsbestuur gepland.”

Als de stap naar eerste nationale wordt gezet, wordt er dan versterking aangetrokken? Cobos Copado vertrekt naar Berchem Sport. Doelman Lentz tekent omwille van privéredenen niet bij en trekt volgens de Waalse pers naar Rochefort.

“We knoopten de onderhandelingen aan met een drietal doelmannen. Ook een middenvelder moet er bijkomen in de plaats van Cobos Copado. Voor het overige vind ik dat de basis aanwezig is om in de hoogste amateurreeks mee te draaien.”