Aalst-manager Marc Vael: “Na déclic op Oostkamp blijven we in de titel geloven”

Voor de nieuwe manager Marc Vael is Eendracht Aalst een harde leerschool. De Waaslander moet de club samen met coach Carl De Geyseleer door woelige tijden loodsen. Er is het aanslepend conflict tussen de harde supporterskern en voorzitter Patrick Le Juste en na een sportieve hoogconjunctuur met 28 punten op 30 volgde een terugval van vijf nederlagen op rij. Het wordt nu afwachten of het gelijkspel op SV Oostkamp voor een ommekeer zal zorgen. Zaterdagavond tegen FC Wetteren weten we meer.

Vael werd niet voorgesteld op de clubwebsite omdat hij liever niet in de picture staat. Voor een interview met de krant stond hij evenmin te springen, maar we konden hem toch overhalen. Het was aanvankelijk ook niet de bedoeling dat hij aan de slag zou gaan bij Eendracht Aalst. “Ik werk professioneel samen met Patrick Le Juste op vlak van ‘Private Equity deals’ ”, legt de manager uit. “Hij zei me dat Eendracht één van zijn investeringen was en nodigde me op de club uit. Van het een kwam het ander en toen een aantal mensen stopten, vielen er gaten in de clubwerking die ik heb opgevuld. Met vallen en opstaan en de riemen die voorhanden zijn, ben ik in de clubwerking als het ware gerold.”

Sportief stevenden jullie op een rechtstreekse promotie af tot er een onwaarschijnlijke inzinking volgde. Hoe ga je daar als manager mee om?

“We hebben samen met de spelersgroep en de technische staf overlegd en de confrontatie niet uit de weg gegaan. Daarin werd gesteld dat iedereen nog honderd procent achter coach De Geyseleer staat en er rotsvast van overtuigd is dat er een gunstige kentering zou volgen. De déclic is er ook op SV Oostkamp gekomen, bij een 2-0-achterstand hebben de spelers de rug gerecht en op basis van een uitstekende tweede helft verdienden ze een driepunter.”

Intussen telt leider SC Lokeren-Temse zeven punten voorsprong. Geloven de spelers nog in de titel?

“Jazeker, dat is in dat gesprek duidelijk tot uiting gekomen. Het kan in het voetbal zeer snel gaan. We hadden op een bepaald moment immers vijf punten voorsprong op de Waaslanders. Ook zij kunnen nog in een mindere periode verzeild geraken.”

Veel supporters zijn teleurgesteld dat er geen carnavalsmatch is. Waarom gaat die niet door?

“De kalendercommissie is niet op onze vraag ingegaan om tijdens het carnavalsweekend thuis te spelen. Dat was voor het seizoen nochtans aangevraagd. Achteraf hebben nog zelf pogingen ondernomen om onze supporters een carnavalsmatch aan te bieden, zoals de match op Zelzate omdraaien. Dat was ook een probleem omdat ze in de heenronde naar een latere datum was verschoven omwille van de bekermatch tegen Westerlo. Omwille van de periodekampioenschappen wordt dat evenmin toegestaan. Het komende seizoen zullen we er bij de kalendercommissie nogmaals op aandringen om tijdens carnaval thuis te mogen spelen.”

De publieke opkomst is op de topper tegen SC Lokeren na mager. Zaterdagavondvoetbal slaat in Aalst niet aan.

“We hebben dat geprobeerd en dat is inderdaad niet meegevallen. Daarom spelen we onze meeste matchen na Nieuwjaar op zondag. De tegenstanders moeten hiermee wel akkoord gaan. Dikkelvenne en Wetteren deden dat niet, maar het merdeneel van onze toekomstige opponenten gaven wel hun ja-woord.”

Er is geen restaurant en in de kantines is er weinig volk. Dit seizoen moet toch wel verlieslatend zijn.

“Dat is inderdaad zo, maar voorzitter Le Juste vangt dat op. Iedereen, van spelers tot leveranciers en officiële instanties, zijn betaald.”

De licentie voor eerste nationale werd de jongste jaren probleemloos behaald. Zal dat ook dit jaar het geval zijn?

“Ik zie niet in waarom dat niet zou gebeuren. Ik heb een workshop bij de Belgische voetbalbond gevolgd en krijg een goede begeleiding.”

Hoe ver staan de plannen om het stadion te vernieuwen?

“Een landmeter heeft voor de stad recent een gedetailleerd opmetingsplan gemaakt. Een architect is een volumestudie aan het doen, waarvan we de resultaten voor 15 februari verwachten. De stad Aalst heeft garages gekocht op het perceel dat ligt tussen de Oude Dendermondsesteenweg en het perceel dat wij huren om meer ruimte te creëren. Het bestemmingsplan geeft aan dat een deel van het gehuurde perceel in recreatiegebied ligt en een deel in woongebied. Nu moeten we in overleg gaan met de stad om te weten wat er mag ondergebracht worden op welke locatie. Het is de bedoeling om een evenwicht met de verschillende stakeholders te bepalen in dit dossier en de nodige rendabiliteit te vinden voor de club. Dit zal de club zeker op termijn een groot aantal mogelijkheden bieden.”