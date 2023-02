Aalst-kapitein Lieselot De Kegel na vijftiende seizoensnederlaag: “De kopjes gingen naar beneden”

Aboubakary Koita (STVV): “Doen goede zaak in de strijd om Play-Off 2, na nipte zege tegen KV Kortrijk”

Bij KV Kortrijk zijn ze ontstemd over ref Jasper Vergoote en de VAR over het niet toekennen van een strafschop, na een fout op Faïz Selemani. Enkele minuten later aan de overkant greep de VAR wel correct in. Aboubakary Koita werd aangetikt op snelheid door Abdelkahar Kadri. De scheidsrechter wilde eerst Koita zijn tweede gele kaart van de avond geven voor een schwalbe. Na het bekijken van de beelden mocht Gianni Bruno vanop de stip via de dwarsligger en de rug van doelman Vandenberghe het enige doelpunt van de avond scoren.

