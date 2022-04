Aalst-coach De Geyseleer nadat Eendracht Aalst eindrondeticket heeft gepakt: “We nemen geen gas terug”

Voetbal eerste provinciale Roeland Soecaet na het nieuws over de promotie van Eendracht Aalter: “Hier moeten we van genieten”

Goed nieuws voor Eendracht Aalter. De club mag volgend jaar in derde nationale spelen. HO Kalken en Elene-Grotenberge knokken de komende weken om de titel, terwijl Aalter als derde in de stand zeker is van promotie. Intussen is het duidelijk dat SK Munkzwalm, vierde in de stand, geen licentie aanvraagt voor de nationale reeksen en daardoor is Aalter zeker van promotie. Roeland Sucaet zag zijn ploeg een 0-0-gelijkspel in Denderhoutem behalen, maar dat is maar een voetnoot in het verhaal over de promotie.

21:33