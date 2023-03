Aalst-coach Carl De Geyseleer: “Tevreden over spelpeil ondanks nieuwe nederlaag”

“Hoewel we de nederlaag uiteraard aan onszelf te wijten hebben, zag ik ten opzichte van vorige week toch wel een veel beter voetballende ploeg aan het werk”, zei de Aalsterse trainer. “Onze spelers kregen ondanks het verlies na de wedstrijd van de meegereisde fans applaus. In een evenwichtige eerste helft waren de beste mogelijkheden voor ons en trof Mbaye de dwarsligger nadat hij een mooie aanval in één tijd op de slof had genomen. We slikten echter een alweer vermijdbaar doelpunt. Na balverlies werd er te laks verdedigd. We hadden die aanval altijd met een klein foutje moeten afbreken. Hoewel we de tweede helft grotendeels met tien man moesten afwerken na de uitsluiting van Mbaye, hadden we het meeste balbezit en dwongen een aantal mogelijkheden af, maar de gelijkmaker zat er niet meer in. We deden er nochtans zelfs met negen man alles aan om de nederlaag af te wenden. Doelman Espeso Nunez werd immers in de slotfase uitgesloten voor een fout op een doorgebroken speler, al was het moeilijk te zien of hij al dan niet de speler heeft geraakt.”