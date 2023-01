Aalst-coach Carl De Geyseleer scherp voor Aalsterse spelersgroep die de weg kwijt is: “Geen grinta en karakter tegen Dikkelvenne”

De vier vorige nederlagen van de jongste weken hakten er bij Eendracht Aalst serieus in, want we zagen een thuisploeg zonder vertrouwen aan het werk. De Ajuinen holden achter een ongrijpbare bal aan tegen een frivool voetballend Dikkelvenne, dat de wet dicteerde. Vooral Jassim Mazouz was een gesel voor de Aalsterse defensie. Burssens kon hem na een puike voorzet van Gordts in extremis het scoren beletten. Even later was er een sublieme redding nodig van thuisdoelman Swinnen toen dezelfde Mazouz een voorzet van Deceuninck in één tijd overnam. Aalst kon daar slechts één mogelijkheid tegenover stellen. Na een mooie actie van Yagan trapte Panneel onbesuisd over. Aan de overzijde was het wel raak toen Jassim Mazouz, weer hij, Sylla puik in stelling bracht en de linkerflankaanvaller de bal in de hoek plaatste. Aalst reageerde met een schitterende actie van De Coninck. Panneel trapte diens voorzet op doelman Gabriël, maar kende in de daaropvolgende fase wel succes. Vijf minuten voor rusten viel Fabris opnieuw geblesseerd uit. Belesi was zijn vervanger.