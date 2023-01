Aalst-coach Carl De Geyseleer nadat op SV Oostkamp einde werd gemaakt aan zwarte reeks van vijf nederlagen op rij: “Mentaal oplapwerk heeft geloond”

VOETBAL EERSTE NATIONALE Wouter Corstjens en Patro Eisden tonen veerkracht en winnen in Knokke: “Een wedstrijd duurt negentig minuten”

Patro Eisden heeft met een zege in Knokke een moeilijk klip omzeild. De kustploeg zette 2023 in met twee uitzeges op rij en wou nu ook de scalp van de leider. Zo ver kwam het niet. Een aanklampend Knokke kon wel de 0-1-voorsprong van Eisden uitwissen, maar in de slotfase trapte Sam Valcke in een geharrewar alsnog de zegetreffer tegen de netten. Met deze belangrijke driepunter blijft Patro trots de klassering aanvoeren. “Een wedstrijd duurt negentig minuten. Het is niet de eerste keer dat we in de slotfase de zege pakken. Het siert de ploeg dat ze risico’s durft nemen en blijft “knokken” voor de overwinning”, genoot kapitein Wouter Corstjens in het feestgewoel van de woordspeling.

22 januari