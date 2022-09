Aalst-coach Carl De Geyseleer nadat Aalst opnieuw met de zege aanknoopte op Racing Gent: “Meer druk naar voor heeft geloond”

“We vatten de wedstrijd goed aan en klommen na goed twintig minuten op voorsprong met een afgeweken schot van Van Den Eynde. Enkele minuten later werd Gent tot tien herleid nadat Kokhiya de doorgebroken Dekuyper foutief had gestuit. Een kopbaldoelpunt van Burssens na vrijschop werd voor buitenspel afgevlagd. Een beslissing waar ik mijn twijfels over had. In een hard betwiste partij moest Wantens met een hoofdwonde vervangen worden nadat hij onzacht tegen de omheining was terecht gekomen. Zijn vervanger Devriendt viel met veel lef in en was sterk in de duels. Hij maakte in korte tijd veel progressie en is een jongen met toekomst.”