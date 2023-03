Aalst-coach Carl De Geyseleer na zwakke prestatie tegen Torhout: “Een aantal spelers moet op geen contractverlenging rekenen”

In een weinig begeesterende eerste helft creëerde de thuisploeg schaars doelgevaar. Razzi besloot over na doorkoppen van Panneel. Kakudji kopte staalhard naast uit hoekschop. Na een puike voorzet van De Vriendt miste een kopbal van Panneel eveneens de goede richting. Vrijschoppen vanop een mooie plaats werden door Yagan en Wantens centraal op doelman Dutoit geplaatst.

Vroeg in de tweede helft was de thuisploeg op achtervolgen aangewezen. Belesi miste zijn interceptie op een voorzet van Arthur Devos en Pyck knalde raak. Aalst was totaal niet bij de les en Mauro Devos mocht vrij aanleggen, maar besloot op doelman Espeso Nunez. “Om een onverklaarbare reden kwamen we niet scherp uit de kleedkamer en incasseerden een tegendoelpunt”, zei De Coninck. “Net als in de voorgaande jaren lieten we het afweten als we een goede zaak konden doen. We misten uiteraard opnieuw een aantal belangrijke spelers, maar onze kern is breed genoeg om dat op te vangen.”

De reactie van Aalst na het openingsdoelpunt was weinig overtuigend. Op aangeven van Kakudji trapte De Coninck naast en de toegesnelde De Vriendt kon een mooie aanval, opgezet door Panneel en Wantens, net niet afronden. De schaars opgekomen toeschouwers trokken ontgoocheld huiswaarts, want wat Aalst bracht, was veel te weinig.

Rotslechte match

Daar was coach Carl De Geyseleer het mee eens. “We speelden een rotslechte match”, gaf de Aalsterse trainer grif toe. “Enkel De Vriendt, Yagan en De Coninck waren op niveau. Onze eerste helft was slordig, maar in het derde kwartier kwamen we beter in de match. Kakudji had moeten scoren, maar zijn kopbal ging naast. Na de rust schoten we gewoon te kort. We pakten veel te gemakkelijk een tegengoal en in de zestienmeter van de tegenstander waren we nergens. Er werden nochtans een paar goede voorzetten getrapt, maar we waren niet aanwezig. Ik had Panneel nochtans gevraagd om als diepe spits voor doel te zijn.”

“Een aantal spelers vraagt zich af waarom er niet over een contractverlenging gepraat wordt. Ze maakten het me hier vandaag gemakkelijk, want het is met prestaties dat ze dat moeten afdwingen. Er moet zowel verdedigend als aanvallend versterking worden aangetrokken. Vier nieuwkomers wil ik er bij.”

Nog dit: linksback Wantens trekt naar de Nederlandse amateurclub SV Hoek. Fabris hervat dinsdag de training. Van Den Eynde stond dicht bij een wederoptreden, maar haakte in extremis af omdat hij nog te veel last aan de enkel ondervond. Dekuyper (knie) is nog drie weken out. Mbaye (achillespees) kreeg groen licht van de medische staff, maar vond zichzelf nog niet wedstrijdfit. Lufulu-Onia (achillespees) bleef eveneens aan de kant.

Aalst: Espeso Nunez, Kakudji, Burssens, Ryckaert, Wantens, Belesi, De Coninck, De Vriendt, Razzi (65' George), Yagan, Panneel.

Torhout: Dutoit, Arthur Devos, Taillieu, Huysentruyt, Oumedjeber, Mauro Devos, Ballegeer, Cardon, Pyck (86' Vermeulen), Andries, Margo (75' Vandekerckhove).

Doelpunt: 47' Pyck (0-1).

Geel: Huysentruyt, Kakudji.

Lees ook: meer voetbal in 2NA