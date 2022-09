Aalst-coach Carl De Geyseleer na winst tegen Zelzate: “Spelers krijgen na zware weken met midweekvoetbal welverdiende rust”

Eendracht Aalst liet zich na de sterke bekerprestatie tegen VC Westerlo niet op een misstap betrappen in het competitieduel tegen Zelzate. De Ajuinen voetbalden een uur vrij degelijk en klommen dankzij goals van De Coninck en Panneel verdiend op voorsprong. Na het tegendoelpunt van Flament sloeg de vermoeidheid toe en was er te veel afval in het spel. Met negen punten op vijftien houdt Aalst de top van het klassement in het vizier.

Eendracht leek aan de rust vrijwel zeker van een tweede driepunter op rij. De Ajuinen legden een rustig meesterschap aan de dag, maar het was wel opletten voor de schaarse tegenprikken van Zelzate. Een vroeg openingsdoelpunt leek in de maak toen Panneel De Coninck aanspeelde, maar de offensieve flankspeler werd wegens buitenspel afgevlagd. Aan de overzijde moest thuisdoelman Swinnen een eerste maal ingrijpen op een schot van Djadi. Op het halfuur haalde De Coninck vanop afstand succesvol uit. Zelzate reageerde met twee gevaarlijke doelpogingen van Flament en Broeckaert, maar doelman Swinnen was met twee saves bij de zaak. Op slag van rust verdubbelde Panneel de voorsprong met een mooie knal in de winkelhaak.

Aalst vatte de tweede helft aan met een schot van George in het zijnet. Een doelpoging van De Coninck en een kopbal van Dekuyper werden door doelman Van Rie onschadelijk gemaakt. Op het uur scoorde Zelzate verrassend tegen toen Flament een slordige pass van Van Den Eynde afstrafte. Veel viel er niet meer te beleven in een saaie tweede helft. De enige noemenswaardige kans was voor Dekuyper, die een voorzet van Razzi naast doel verlengde. Een vrijschop van Fabris miste eveneens de goede richting.

“Na de zware bekerwedstrijd tegen Westerlo met verlengingen konden mijn spelers het in het laatste halfuur niet meer belopen”, gaf coach Carl De Geyseleer aan. “De eerste helft en het begin van de tweede helft was nochtans van een goed niveau. We hadden drie of vier keer kunnen scoren, maar misten alweer te veel kansen. De zege kwam ondanks het tegendoelpunt wel niet meer in gevaar mede door toedoen van onze doelman Swinnen, die goed mee voetbalde en oordeelkundig zijn doel verliet. Mijn spelers krijgen het komend weekend rust na de slopende weken met beker- en competitievoetbal. Hopelijk recupereren we voor de uitwedstrijd van volgende week op Torhout Mbaye, die verstek moest geven met last aan de adductoren. Ryckaert hervat vrijdag alvast met de beloften.”

Aalst nam met twee pareltjes van De Coninck en Panneel afstand van Zelzate. Voor de laatste was het de eerste competiegoal. “In de cupmatch tegen Westerlo deed ik ongeveer dezelfde actie, maar toen ging de bal net over de kruising”, zei de flankaanvaller. “Deze keer ging hij mooi in de winkelhaak. Vorig jaar maakte ik er zes met Dikkelvenne en drie met Aalst. Dit jaar mik ik hoger. Of ik moegestreden was toen de coach me naar de kant haalde? Niet echt, maar ik respecteer de beslissing van de coach. De concurrentie voorin met Dekuyper, George en Mbaye is groot, maar geen probleem. Ik vecht wel voor mijn stek in de ploeg. Het enige doel is de promotie. Jammer van de uitnederlagen op Olsa Brakel en Cercle Brugge, maar de competitie is nog lang en we kunnen zeker nog meedraaien in de top van de klassering. Nu krijgen we de tijd om de batterijen op te laden om nadien op Torhout voluit voor een nieuwe driepunter te gaan.”

Eendracht Aalst- KVV Zelzate 2-1

Aalst: Swinnen, Geenens, Kakudji, Burssens, Wantens, Fabris, George (83' Belesi), Van Den Eynde, De Coninck (76' De Vriendt), Panneel (65' Razzi), Dekuyper.

Zelzate: Van Rie, Boete, Vandenhende,Franki, Nyarko, Djadi, Lanckman (65' Criel), Kabera (46’ Van Acker), Grootaert (74' Van Wesemael), Flament, Boeckaert.

Doelpunten: 30' De Coninck (1-0), 45' Panneel (2-0), 60' Flament (2-1).

Geel: Franki, Nyarko.

Rood: 90' Nyarko (2 x geel).