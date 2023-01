Aalst-coach Carl De Geyseleer na verlies in topper tegen SC Lokeren-Temse: “Rode kaart Fabris deed ons de das om”

Bij Eendracht was Ben Yagan de surprise van de chef. De offensieve middenvelder was een half seizoen out met een breukje onder het kuitbeen en stond meteen aan de aftrap. Dekuyper gaf met last aan het scheenbeen in extremis verstek, zodat Mbaye samen met Panneel het aanvalsduo vormde. Mbaye werd meteen foutief gestuit door François Kompany, maar voor een gele kaart vond scheidsrechter De Couvreur het nog te vroeg. De broer van Vincent had het na anderhalf seizoen inactiviteit moeilijk, maar Aalst profiteerde niet van zijn slordig uitverdedigen. De eerste kans was voor Vemeiren na een inworp, maar de Lokerse aanvalsleider joeg de bal over doel. Na een mooie aanval, opgezet door Mbaye en Yagan, besloot Van Den Eynde nipt naast. Na doorkoppen van Mbaye trof Panneel het zijnet. Op slag van rust viel Van Den Eynde geblesseerd uit. George was zijn vervanger.

Kantelmoment

Vroeg in de tweede helft klom Aalst op dat moment verdiend op voorsprong. Panneel profiteerde van uitglijden van De Neve en Mbaye duwde van dichtbij de bal tegen de netten. Lokeren sloeg meteen terug. Op voorzet van Van Walle kopte Vermeiren raak. De thuisploeg werd kort daarop tot tien herleid nadat Fabris voor een stevige overtreding op Van Moerzeke werd uitgesloten. “Ik ontken niet dat ik de voet van de tegenspeler raakte, maar de intensiteit van de fout was niet van die aard om rood te trekken”, zei de defensieve middenvelder. “De spelers van Lokeren beïnvloedden de scheidsrechter bij zijn beslissing door massaal naar hem toe te lopen en de uitsluiting te eisen. Natuurlijk voel ik me rot, want dit was het kantelmoment in de wedstrijd.”

Ryckaert kwam in de ploeg voor Panneel en Burssens werd van de defensie naar het middenveld overgeheveld. Op vrijschop van Wantens kopte de laatste naast. Na een opstootje duwde Vermeiren Wantens neer, waarna beide spelers geel kregen. Vermeiren kwam hier goed mee weg. De tweede mogelijkheid van Lokerse zijde leverde een tweede doelpunt op. De ingekomen Vercauteren werkte een voorzet van Van Moerzeke keurig af. De bezoekers zaten vanaf dat moment in een zetel, want Aalst was met tien tegen elf niet bij machte om terug te slaan. Vercauteren besloot voorlangs.

Vier op een rij

Het was nieuwkomer Van Walle die Aalst de doodsteek gaf met een pegel in de winkelhaak. Vier nederlagen op rij: je zou voor minder balen als coach. “Vooral omdat we alleen tegen Oostkamp verdiend onderuit gingen”, zei Carl De Geyseleer. “De manier waarop we deze topper verliezen, is zeer zuur. We hadden de match in handen en gaven het in enkele minuten tijd zelf weg. Eerst met een vermijdbare gelijkmaker en vervolgens met een domme rode kaart. Een speler met zo veel ervaring mag dit niet overkomen. Het was wel een zeer strenge beslissing van de scheidsrechter, die in het begin van de match altijd geel had moeten trekken voor Kompany voor een fout op Mbaye. De uitsluiting van Fabris deed ons de das om. Lokeren kon de numerieke meerderheid met zijn maturiteit en klasse optimaal uitbuiten.”

Aalst: Swinnen, Geenens, Kakudji, Burssens, Wantens, Yagan (80’ De Vriendt), Fabris, Van Den Eynde (46' George), De Coninck, Mbaye, Panneel (53' Ryckaert).

Lokeren-Temse: Merckx, El Banouhi, De Neve, Kampany, Boujouh, Van Moerzeke, Janssen, Van Walle, Maes, Vermeiren (68' Casagolda), Boulaouali (46' Vercauteren).

Doelpunten: 47' Mbaye (1-0), 49' Vermeiren (1-1), 62' Vercauteren (1-2). 80' Van Walle (1-3).

Geel: Kakudji, Boujouh, Mbaye, Vermeiren, Wantens.

Rood: 51' Fabris.

