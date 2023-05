Aalst-coach Carl De Geyseleer na uitschakeling in de eindronde: “We waren voorin niet scherp genoeg”

Nadat voorzitter Patrick Le Juste eerder op de week had aangekondigd dat hij wil opstappen als er een overnemer wordt gevonden, werd de supportersboycot opgeheven. Massaal gesteund door de fans gingen de Ajuinen op zoek naar het openingsdoelpunt. Na mistasten van Gueroui ging Mbaye alleen op doel af, maar doelman Claes graaide de bal gevat uit de voeten van de Senegalese spits. Eendracht dwong een resem hoekschoppen af, maar puurde er geen goal uit. Kakudji was nochtans tweemaal gevaarlijk. Een schot van de verdediger ging via een bezoekende verdediger over en zijn kopbal werd door doelman Claes gestopt.

Meteen na de rust kende Kakudji pech bij een kopbal op de dwarsligger na doorkoppen van Burssens. Eendracht dicteerde uitdrukkelijk de wet en een doelpunt hing in de lucht. Na gevat doorkoppen van Mbaye kreeg De Coninck de beste kans, maar hij geraakte niet voorbij doelman Claes. Kopballen van Burssens, Mbaye en Kakudji misten de goede richting. De verlengingen werden een maat voor niets. In de strafschoppen toonden de Limburgers zich efficiënter dan de Ajuinen. “Naar het beeld van ons seizoen konden we ondanks veel overwicht niet scoren”, zei coach Carl De Geyseleer. “We dwongen 20 hoekschoppen af en stonden er slechts twee toe. Hades trapte welgeteld één keer tussen de palen. We waren achterin en op het middenveld baas, maar voorin niet scherp genoeg. Ik hoopte op een flits van Mbaye of Panneel, maar die kwam er niet. Het zat ook bij bepaalde fases niet mee, zoals de kopbal van Kakudji op de lat en een paar betwistbare handspelen in de zestienmeter die niet bestraft werden.”