Aalst-coach Carl De Geyseleer na onverdiend verlies op Mandel United in eindronde: “De kopjes leegmaken voor de terugwedstrijd”

Mandel moest het initiatief aan de Ajuinen laten, maar scoorde uit de eerste hoekschop dat het afdwong. Kumbi reageerde sneller dan de bezoekende defensie en trapte raak. Wantens profiteerde van dom balverlies van een plaatselijke verdediger en liet Mbaye de gelijkmaker scoren. Van Den Eynde had enkele malen de tweede treffer aan de voet, maar de doelpogingen van de middenvelder misten precisie. “Mijn vizier stond slecht afgesteld”, gaf Van Den Eynde grif toe. “Het is zeer zuur dat we hier in extremis verliezen, want we hadden minstens met een gelijkspel moeten terugkeren. In de terugmatch zit er anders niks op dan Mandel meteen bij de keel te grijpen en een vroege goal te maken. Met de steun van onze twaalfde man moeten we de scheve situatie kunnen rechttrekken.”

Mentale tik

Aalst-coach Carl De Geyseleer hield een slecht gevoel over aan de wedstrijd. “We waren de betere ploeg tegen een club die een reeks hoger speelt”, zei de Aalsterse trainer. “De kansenverhouding was twee tegen zeven in ons voordeel en toch leden we een vermijdbare nederlaag. De thuisploeg zat na een uur spelen stikkapot en we profiteerden er niet van. Onvergeeflijk dat we in de slotminuut een tweede tegendoelpunt incasseerden. We moeten gewoon scherper zijn. Ik maak me geen zorgen dat het nu donderdag niet meer haalbaar is om de finale te halen, maar we kregen hier toch wel een mentale tik. Het zal er op aankomen de hoofdjes leeg te maken en er in de terugwedstrijd vol tegen aan te gaan.”