Aalst-coach Carl De Geyseleer na gemiste promotie: “Jammer dat Mandel United beloond wordt voor zijn anti-voetbal”

Het was van meet af aan duidelijk met welke intenties Mandel United de terugwedstrijd zou aanpakken. Het tempo uit de match houden met tijd rekken en geveinsde blessures. Aalst had het dan ook moeilijk om kansen af te dwingen. Van Den Eynde kwam in de eerste helft wel dicht bij het openingsdoelpunt met een loeier die via een bezoekende verdediger in hoekschop ging. Na de rust trapte Cobos Copado de eerste kans naast. De beste mogelijkheid werd door Mbaye voor een open doelmond gemist, na een mooie individuele actie van Panneel. Aalst nam risico’s en die werden ei zo na afgestraft op de counter. Doelman Goblet hield zijn ploeg overeind op een pegel van Mbaye en nadat Zutterman met tweemaal geel werd uitgesloten, voor overtredingen, was het voor de bezoekers pompen of verzuipen. Dekuyper trapte over en in de blessuretijd geraakte Razzi in een één-tegen-één-situatie niet voorbij doelman Goblet. De ontgoocheling was groot. Er vloeiden zelfs tranen bij spelers en trainer. Voor hun onvoorwaardelijke inzet kregen ze van de fans, die hun ploeg 90 minuten lang steunden, een welverdiend applaus.