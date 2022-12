Aalst-coach Carl De Geyseleer na complete off-day tegen KSV Oostkamp: “Ik neem de nederlaag op mij”

Het werd voor de schaars opgekomen Aalsterse supporters, die de vrieskou trotseerden en Engeland-Frankrijk op het WK links lieten liggen, een pijnlijke avond. De thuisploeg was totaal niet bij de les in de aanvangsfase toen Declerck een puike voorzet van Vanhaecke aan de tweede paal in doel verlengde. Een onmondig Aalst had geen reactie in huis op de vroege achterstand en toen doelman Swinnen zich op een diepe bal misrekende en handspel maakte, moest Aalst met tien verder. “Het was een moeilijke fase waarbij ik aarzelde”, gaf de Aalsterse goalie aan. “Ik had een ongelukkige reflex door de bal met de hand te spelen. Dat kan gebeuren in het voetbal. Ik heb geen idee welke sanctie er zal volgen. Hopelijk is de uitsluiting voldoende, want ik miste drie vierden van de match en ben voor deze kleine fout al genoeg gestraft. Als ik de topper tegen SC Lokeren-Temse zou moeten missen, dan moet ik dat accepteren en me onvoorwaardelijk achter mijn ploeg zetten.”