Aalst-coach Carl De Geyseleer na afgebroken zegereeks: “Nederlaag is geen ramp, maar had wel vermeden kunnen worden”

Beloftenploegen uit eerste nationale liggen Eendracht Aalst blijkbaar niet. Half september werd op Jong Cercle Brugge onderuit gegaan en vorig weekend verloren de Ajuinen op Jong Essevee met het kleinste verschil. Het was de eerste nederlaag na een mooie reeks van 28 punten op 30. Eendracht had nochtans de kloof met de achtervolgers SC Lokeren-Temse en Jong Cercle verder kunnen uitdiepen, want die leden eveneens puntenverlies.

“Dit verlies is geen ramp, maar had wel kunnen vermeden worden”, zegt coach Carl De Geyseleer. “Ik had mijn spelers vooraf gewaarschuwd dat ze niet de lange bal naar voor mochten laten trappen. Dat gebeurde wel omdat er geen druk op de man werd gezet. Er volgde een misverstand tussen Ryckaert en doelman Swinnen en Demuynck trapte vanuit een scherpe hoek raak. Voordien hadden we nochtans een verwittiging gekregen, want De Vriendt moest met een uitstekende tackle gepast ingrijpen om Sylla van een doelpunt te houden. Na tien wedstrijden zonder nederlaag is het uiteraard niet het moment om spelers met de vinger te wijzen, want er was veel goede wil aanwezig.”

“Op basis van ons overwicht vanaf het derde kwartier verdienden we wel een gelijkspel”, gaat de Aalsterse trainer verder. “Er was veel drang naar voor, maar het flitsende en de precisie bij de laatste pass ontbrak om doelgevaar te creëren. Een kopbal van Mbaye op de deklat was één van de weinige mogelijkheden. Onze spitsen konden zich onvoldoende doorzetten. Het is uiteraard niet ideaal dat Dekuyper met een scheurtje in de buikspieren slechts één keer per week voluit kan trainen, maar als we hem een hele week laten trainen, is hij in het weekend niet inzetbaar.”

Volgende week tegen Oostkamp volgt er voor de Aalsterse coach wel wat sleutelwerk, want Burssens, Geenens en Fabris pakten hun derde gele kaart. De laatste viel bovendien uit met een spierblessure.

“We vrezen dat Fabris een spierscheurtje in de quadriceps opliep en out zal zijn tot de winterstop. Op de nummer zes stelt er zich bijgevolg een probleem, want zijn vervanger Burssens is evenmin inzetbaar. Belesi was met een spierblessure out en hervatte vorig weekend met de beloften tegen SC Lokeren-Temse één uur. Afwachten of Rubin er klaar zal voor zijn.”