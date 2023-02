AA Gent met kater naar topper tegen KRC Genk: “Het enthousiasme was té groot”

Vooral voor Darko Lemajic, die na lang blessureleed de laatste weken zijn terugkeer in de kern kon vieren, was die slotgoal van Daland erg jammer. De Serviër knikte helemaal op het einde nog de 2-2-gelijkmaker tegen de touwen, maar dat punt kon AA Gent niet vasthouden. Het ging overigens om een klassengoal. “Het was een echt goeie voorzet van Malick Fofana”, aldus Lemajic. “Het voelde goed om terug te keren naar die 2-2 en we hadden het gevoel dat we konden winnen. Dat las je zo af op de gezichten. We wilden alleen voor die 2-3 gaan. Het is heel jammer dat het niet gelukt is. Misschien was het de verkeerde keuze.”

Kapitein Sven Kums trad zijn spits bij. “Dit is echt een kutgevoel. In de vijftien eerste minuten startten we goed, maar in de tweede helft gaven we te makkelijk twee goals weg. Zeker bij het tweede doelpunt was dat het geval. Daarna was de reactie echt goed, waardoor we konden gelijkmaken. Alleen was het enthousiasme te groot om snel die 2-3 te maken. Er was meer overleg nodig, vind ik. Je wil natuurlijk elke wedstrijd winnen, maar je moet soms tevreden zijn met wat je kan halen.”

Te vaak gelijk

“Dat Club kon profiteren? Er zijn nog veel wedstrijden. Ik wil vooral naar onszelf kijken. Zondag spelen we in eigen huis, daar liggen weer kansen. We moeten onze wedstrijden proberen winnen en dan zien we wel waar we eindigen. De laatste tijd speelden we iets te vaak gelijk.”

AA Gent wacht alvast een zware klus tegen Racing Genk. Bovendien verloren de Buffalo’s in de allerlaatste uren van de transfermarkt met Ibrahim Salah nog een creatieve pion. Dat terwijl deze wedstrijd voor Tarik Tissoudali nog een tijdje te vroeg komt.

