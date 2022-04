AA Gent-mascotte Benjamin Bundervoet: “Heel wat ploegen zijn blij dat wij niet in play-off 1 zitten”

“Het was een seizoen met ups en downs”, opent Bundervoet. “Het team was minder gestart, maar sinds Nieuwjaar zit de schwung erin en hebben we een ongelooflijke remonte gemaakt. We moesten eigenlijk altijd in play-off 1 zitten, maar op Cercle Brugge liep het mis. Moesten we erbij gezeten hebben, waren we volgens mij blijven stijgen. Ik denk dat de andere ploegen in play-off 1 blij zijn dat ze niet meer tegen ons aan de bak moeten. De onderlinge duels zeggen genoeg.”

De bekerwinst was een enorme opsteker. “De kroon op het werk was de bekerfinale. Dat heeft alles goedgemaakt. Het is een supermooie prijs, binnen veertig jaar weten we nog dat we de beker gewonnen hebben. Of we play-off 1 al dan niet gespeeld hebben, dat gaat niemand onthouden.”

AA Gent heeft nu wel niet veel meer om voor te strijden in play-off 2. Enkel voor het televisiegeld is het nog belangrijk. “Ergens is het logisch dat er wat decompressie is. De hoogste prijs is al binnengehaald. Play-off 2 blijf ‘maar’ play-off 2.”