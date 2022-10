AA Gent lijdt puntenverlies in Leuven, doelman Nardi beseft: “Nu komt een kapitale week”

“Het was een heel intense wedstrijd, met veel strijd. Er was aan het eind ook heel wat animositeit. Het was een moeilijke partij, maar we kregen ook niet al te veel kansen tegen”, aldus Nardi achteraf. “Het is frustrerend om hier te vertrekken met amper één punt, want tot aan de strafschop leken we deze wedstrijd te winnen. Die penalty was vooral jammer, omdat het ons punten kost. Ik zat er ook nog bijna bij, maar hij was té goed in het hoekje getrapt.” Nardi hield na de penalty zijn ploeg nog recht. “Het is mijn job, hé. Bij González moest ik alert in de voeten duiken, de kopbal was makkelijker.”

Nog geen paniek

De Fransman wil niet bij de pakken blijven zitten. “We moeten de knop meteen omdraaien, er komen belangrijke wedstrijden aan. Eerst Molde en dan Brugge.” Nardi speelt die normaal gezien allebei, want de rotatie met Davy Roef lijkt verleden tijd nadat de Fransman ook al in Dublin de handschoenen mocht aandoen. “Het is een kapitale week, dat beseffen we. Toch wil ik het vooral match per match bekijken. We werken dus eerst naar die Europese wedstrijd tegen Molde toe.” Daarna volgt Club Brugge, dat samen met Union intussen acht punten uitliep op AA Gent. “Volgend weekend willen we daar vijf punten van maken. We beschouwen Union en Club nu als onze voornaamste concurrenten voor die top vier, die nog altijd het doel is. Er is nog geen paniek, neen. We geloven er nog allemaal in dat het mogelijk is.” Nardi weet ook nog hoe het vorig seizoen in de Ghelamco Arena eindigde. “Het was 6-1, hé? Ik ben sinds mijn vertrek bij Cercle Brugge de Belgische competitie blijven volgen. Van mij mag het opnieuw een overwinning zijn. Met één goal of zes goals, maakt niet uit. Als we maar winnen.”