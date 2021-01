AA Gent Ladies straks twee keer tegen Genk: “Scherpte nodig, maar door examens nooit voltallig op training”

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUEAA Gent Ladies bereidt zich voor op de dubbele confrontatie met Ladies Genk (22/1 uit, 29/1 thuis). In de Super League staan beide teams na tien speeldagen naast elkaar met zestien punten. Met OHL en Club Brugge strijden Gent en Genk om nog drie plaatsjes in play-off 1.

Begin vorige week hervatte AA Gent Ladies de trainingen. Meisjes die zich door een examenperiode worstelen moeten regelmatig een oefenstonde overslaan. En de Nederlandse speelsters moesten een week in quarantaine omdat ze eindejaar in eigen land doorbrachten. “Echt ideaal is dat allemaal niet, maar we zijn blij dat we kunnen blijven trainen en spelen”, geeft trainer Dave Mattheus toe.

Rekenen op Delacauw

“We rekenen van af nu op de terugkeer van zowel Ella Van Kerkhoven als Féli Delacauw. Ella viel voor de winterstop al tweemaal in. Op training moeten we met haar af en toe nog voorzichtig zijn. Féli wordt in haar opbouw na een appendixoperatie afgeremd door examens. In de twee matchen tegen Genk zullen we haar geen negentig minuten kunnen inzetten.”

Nochtans rekent Gent hard op Delacauw. Omdat ze eind vorig seizoen toonde over de nodige kwaliteiten te beschikken. “Wat ze tijdens de voorbereiding op deze competitie ook bevestigde”, gaat Mattheus voort. “We willen absoluut play-off 1 halen. Anderlecht en Standard mogen al zeker zijn van een ticket voor die nacompetitie. Wij strijden met OHL, Club Brugge en Genk om de drie resterende plaatsen. De voorbije maanden kenden we heel wat tegenslagen. Ik denk dat we de komende weken moeten kunnen groeien.”

Niet te onderschatten pech

Mattheus verwijst naar het langdurig uitvallen van Shari Van Belle (kruisband), Elisabeth Meijerink (kraakbeen) en Féli Delacauw (appendix). Ook Jolet Lommen miste door een letsel enkele partijen. “Wat we meemaakten mag je niet onderschatten”, benadrukt Mattheus, die Heleen Jaques tegen volgende week vrijdag probeert op te lappen. “Door het vertrek van enkele sterkhouders werden we verplicht een nieuwe ploeg te vormen. Daar kwamen die tegenslagen bovenop.”

“Bovendien kan je, om het groepsgevoel aan te zwengelen, momenteel geen extrasportieve activiteiten inlassen. Toch vind ik dat wij thuishoren in play-off 1. De twee matchen tegen Genk worden belangrijk. We moeten op scherp staan. Dat wordt niet evident gezien de examens van heel wat speelsters. Vier op zes wordt het doel, maar Genk zal op dezelfde manier denken.”