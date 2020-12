AA Gent Ladies ontvangt vrijdag ploeg in vorm OHL: “Opvolger Missipo kon nog geen minuut spelen”

vrouwenvoetbalVoor de winterstop worden in de Superleague nog twee speeldagen afgewerkt. De AA Gent Ladies krijgen vrijdagavond ploeg in vorm OHL op bezoek, volgende week zaterdag trekken ze naar Aalst. Trainer Dave Mattheus hoopt, na de nul op negen, uit de twee partijen minstens vier punten te puren.

Gent krijgt in beide matchen met schorsingen af te rekenen. Tegen OHL is Lindsey Van Belle geschorst voor de rode kaart in Anderlecht. Uit bij Aalst moet centrale verdedigster Heleen Jaques toekijken. Zij werd in de thuismatch tegen Standard uitgesloten. Bovendien blijven Shari Van Belle (kruisbandletsel) en Elisabeth Meijerinck (kraakbeentransplantatie) out voor de rest van het seizoen. Jolet Lommen, uit bij OHL goed voor twee van de drie Gentse goals (0-3), zal weer beschikbaar zijn. Zij traint na een breuk ter hoogte van de pols met een brace.

Drie middenveldsters uit

“Ook Féli Delacauw blijft onbeschikbaar”, benadrukt trainer Dave Mattheus. “Zij heeft na een complexe ingreep aan de appendix wel de trainingen hervat, maar is nog niet wedstrijdfit. Binnen de club zagen wij Féli als opvolger van Kassandra Missipo, die naar Anderlecht verhuisde. Ze werd al eens opgeroepen voor de ruime kern van de Red Flames. Féli beschikt over veel loopvermogen en heeft de kwaliteiten om het op positie ‘acht’ te maken. Behalve in de voorbereidingsmatchen konden we op haar nog geen beroep doen. Na de winterstop zou ze fit moeten zijn. We zijn al enkele weken serieus gehavend. Shari Van Belle en Elisabeth Meijerinck zagen we als dragende speelsters. Van de vier middenveldspeelsters die we op het oog hadden is er met Chloé Vande Velde slechts één beschikbaar.”

Statement van OHL

In de tussenstand net voor de laatste match van de heenronde tellen de AA Gent Ladies twee punten minder dan OHL. Een gevolg van de nul op negen bij Club Brugge, bij Anderlecht en thuis tegen Standard. Plus de sterke periode waarin de Leuvense ploeg verkeert. “De 0-4-winst van OHL bij Brugge is met het oog op play-off 1 een statement”, beseft Mattheus. “Ik vermoed dat voor play-off 1 nog drie van de vijf tickets vacant zijn. De matchen tegen OHL en Aalst bepalen niet wie naar die nacompetitie gaat, maar dankzij vier of zes op zes trekken we met een goed gevoel richting eindejaar.”