AA Gent Ladies na winst bij Aalst en KV Mechelen: “Met jonge groep twee heel volwassen partijen gespeeld”

Door het vroegtijdig affluiten van de partij tussen Standard en Zulte Waregem is het klassement nog wat onoverzichtelijk. Die match werd bij 2-0 door de mist stopgezet. De 37 resterende minuten moeten nog worden afgehaspeld. In elk geval deed Gent wat noodzakelijk was: winnen bij teams uit de bodem van de rangschikking. Bij Mechelen opende Amber Maximus al vroeg de score. De Gentse spits kon een paar minuten na de rust verdubbelen. Halfweg de tweede helft legde Gaëlle Neirynck de eindstand vast.

“We scoorden op het kleine veld van het jeugdcomplex van Mechelen twee keer op een ideaal moment”, vertelde trainer Van Ginderdeuren. “Inderdaad, voor een jonge ploeg klinkt het contradictorisch, maar we hebben twee heel volwassen matchen gespeeld. Zijn we zaterdagavond nog wat efficiënter, scoren we in de tweede helft nog een vierde en vijfde keer. Want we lieten twee hele grote mogelijkheden liggen.”

Negen op negen?

Deze zes op zes zou negen op negen moeten worden. Vrijdagavond zakt staartploeg Charleroi naar het PGB-stadion af. Zaterdagnamiddag moet rivaal Zulte Waregem naar Ladies Genk, op papier een lastiger opdracht.

“Het komt er nu op aan om beide voetjes op de grond te houden”, blikte Van Ginderdeuren vooruit. “We gaan Charleroi niet mogen onderschatten. Uiteraard hopen we op het einde van de reguliere competitie een ticket voor play-off 1 vast te hebben. We willen, het is niet van moeten, we leggen onszelf geen druk op. Inderdaad, achteraf gezien is het jammer dat we de kwalificatie voor de kwartfinales van de Beker van België uit handen gaven. In de match tegen Kontich hebben we te vroeg gedacht dat we de schaapjes op het droge hadden.”

Wat misschien een goeie les is geweest. Intussen beschikt Van Ginderdeuren over een volledig fitte kern. Na vele weken onbeschikbaarheid is Isa Dekker weer aan het trainen met de groep. Wellicht komt de Nederlandse vrijdagavond in aanmerking voor haar eerste selectie sinds half augustus.

