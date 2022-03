AA Gent Ladies in play-off 2 naar Zulte Waregem: “We hebben daar nog iets recht te zetten”

“Wat het opzet blijft”, reageert trainer Dave Mattheus. “We vinden allemaal dat we eigenlijk in play-off 1 hadden moeten zitten. Aan ons om dat in de verf te zetten door play-off 2 te winnen. Tegenover Zulte Waregem hebben we ook nog iets recht te zetten. Net voor de winterstop verloren we in Zulte met 1-0 na een ondermaatse prestatie. Het ziet er naar uit dat enkele speelsters vertrekken. Zij zullen in schoonheid afscheid willen nemen. De blijvers zullen zaterdag iets willen laten zien aan één van hun volgende trainers.”