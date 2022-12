AA Gent Ladies geeft Zulte Waregem een tik (1-0): “Op tactisch vlak zetten we grote stappen vooruit”

AA Gent Ladies duikt met vijf punten voorsprong op SV Zulte Waregem de winterstop in. In het onderlinge duel in de Ghelamco Arena besliste een vroege goal (3’) van Amber Maximus op voorzet van Fleur Van Daele over winst en verlies.

De eerste 45 minuten van de partij tussen AA Gent Ladies en Zulte Waregem was Van Daele op de rechterflank ongrijpbaar. Toch was de eerste kans voor de bezoekers, maar Talitha De Groote besloot oog in oog met Riet Maes op de Gentse doelvrouw. Een halve minuut later was het aan de overzijde wel prijs. De thuisploeg tankte vertrouwen dankzij die vroege bonus en dwong nog enkele kansen af. Na de rust was het balbezit vooral voor de bezoekers, maar meer dan een trap van invaller Léna Hubaut hoefde Maes niet te keren.

Enthousiasme

“Voor mij was dit de eerste keer in de Ghelamco Arena”, glunderde de Gentse aanvoerder Chloë Van Mingeroet. “Voor drievierde van onze ploeg was dit de eerste wedstrijd ooit in dit mooie stadion. We begonnen goed, scoorden heel snel wat ons aan enthousiasme en vertrouwen deed winnen. Voor de rust hadden we een tweede keer moeten scoren. Met dat gevoel trokken we de kleedkamer in. Ons enthousiasme werd in de loop van de tweede helft wat minder. Je kan dat niet blijven opbrengen. Het was zaak om het op tactisch vlak verstandig aan te pakken. Ons blok stond goed, we gaven weinig weg.”

Vijfde plaats

Dankzij de 1-0-zege tegen Zulte Waregem nestelt AA Gent Ladies zich in het spoor van nummer vier Club YLA. Standard volgt op twee punten, maar moet nog twee matchen inhalen. Essevee is voorlopig zevende, maar moet ook nog één wedstrijd inhalen. Wellicht niemand die de vrouwelijke Buffalo’s van nabij volgt verwachtte dat hun ploeg tegen de winterstop, na een drastische verjonging van de kern, op weg zou zijn naar een plaats in play-off 1. Iets wat vorig seizoen met een meer ervaren ploeg niet lukte.

“Dat is voor een belangrijk stuk de verdienste van onze staf”, benadrukte Van Mingeroet. “Op tactisch vlak zijn we de voorbije maanden sterker geworden, zetten we grote stappen. Er worden nog altijd foutjes gemaakt, het kan altijd beter, maar ik ben blij dat we met al die jonge speelsters hier al geraakt zijn.”