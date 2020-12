A-speler Dennis Bogaert volgde de digitale trainersopleiding voor instructeur B: “Een heel mooi initiatief”

Het coronavirus heeft dit jaar ook de tennissport in zijn greep, met eerder al een verkort zomerseizoen en nu de indoortrainingen die stilleggen voor iedereen ouder dan 12 jaar. Een dertigtal toptennissers maakten van de nood echter een deugd en gingen de afgelopen maanden maar wat graag op het aanbod van Tennis Vlaanderen en de Vlaamse Trainersschool in om een digitale trainersopleiding te volgen. Eén van hen is A-speler Dennis Bogaert, één van de vaste lesgevers op Tennis Panorama.

“Ik had sowieso nog geen diploma behaald, dus voor mij kwam deze opleiding op een ideaal moment”, legt hij uit. “Een uitstekend initiatief dus, zeker ook voor de spelers en speelsters die in een normaal seizoen vaak in het buitenland vertoeven. Ik weet niet precies hoe lang zo’n traject anders loopt, maar nu zijn we in april gestart met de digitale afstandslessen en zondag volgde dan het laatste praktijkexamen op het topsportcentrum zelf. Het theoretische gedeelte legden we de dag voordien al van thuis uit af. Als alles een beetje meezit, heb ik m’n diploma instructeur B binnenkort definitief op zak (knipoogt).”

Perfecte combinatie

Of ik altijd de ambitie heb gehad om de kneepjes van het tennisvak door te geven? Eigenlijk niet nee, ik heb zelfs nog een tijdje een bureaujob vertaler gedaan nadat ik voor mezelf had uitgemaakt om niet langer een hogere ATP-ranking na te streven", vertelt Bogaert. “Maar al dat stilzitten bleek uiteindelijk toch niets voor mij (lachje). Lesgeven is wel een stuk vermoeiender, maar het houdt me langs de andere kant ook scherper. De groepjes zijn een goede mix van meer recreatieve en competitiespelers waar je zelf al eens een balletje mee kan kloppen. De combinatie met de eigen trainingen werkt alleszins voor mij, want ik ben er alleen maar beter door gaan spelen. Zoals ik half augustus het viersterrentoernooi van de eigen club op mijn naam wist te schrijven na winst tegen Zizou Bergs, een hele mooie herinnering.”

Doorgroeien

“Zelfs in deze tijden zit de agenda nog goed vol, al beperkt het lesgeven zich nu tot een kleine tien uur per week”, aldus nog Dennis Bogaert. “De eigen tennistrainingen staan noodgedwongen even ‘on hold’ omdat we niet indoor mogen spelen. Het enige wat we nu kunnen doen, is de conditie opbouwen met het oog op het volgende zomerseizoen. Een beetje vervelend wel, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Of ik ook wil doorgroeien naar trainer B en trainer A? Het zegt me wel iets ja om op termijn iets gerichter met talenten te kunnen werken. En waarom niet binnen dit en een paar jaar tijd iemand op het internationale circuit begeleiden. Ik heb er zelf toch een beetje van kunnen proeven, dus die ervaring wil ik zeker doorgeven.”