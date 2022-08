800m-loper Tibo De Smet blikt tevreden terug op topseizoen

Tibo De Smet was de revelatie van het seizoen op de 800m. Met een knappe Belgische titel in Gentbrugge, een supertijd van 1.44.89 op de Nacht en een halve finale op het EK in München reeg hij in juli, juli en augustus de topprestaties aan elkaar.

Vorige week keerde Tibo De Smet terug van het EK in München. Hij geraakte er vlot door de reeksen. In de halve finale werd hij zesde, wat niet volstond voor een plek in de finale. Uiteindelijk legde hij beslag op de veertiende plaats.

“De halve finale was vooraf de doelstelling en ik ben blij dat ik die gehaald heb”, begint de loper van RCG zijn terugblik op zijn Europese avontuur. “Maar ik heb niet helemaal kunnen tonen wat ik echt waard ben op het EK”, voegt hij daar meteen aan toe. “Daarom heb ik toch ook een beetje een dubbel gevoel. Twee weken voor het EK heb ik covid gekregen. Ik merkte daarna op training dat het niet meer ging zoals voordien. Op het EK had ik niet mijn beste vorm te pakken. Ik had graag mijn topvorm van op de Nacht van de Atletiek doorgetrokken. Maar ik ben zeker wel tevreden over mijn halve finale. Het was nog maar mijn eerste EK bij de seniores. Ik kan er positief op terugkijken.”

Nadat hij een paar jaar geleden omschakelde van de 400m naar de dubbele afstand ging het hard. Vorig jaar werd hij tiende op het EK U23 en dit jaar zestiende op het EK bij de grote jongens. Hij verbeterde zijn recordtijd van 1.47.60 tot 1.44.89.

“Ik wist dat ik in staat was om dit seizoen weer een grote stap te zetten, maar 1.44 had ik niet durven dromen. Of het Belgisch record van 1.43.86 van Ivo Van Damme in het vizier komt? Ik denk wel dat het Belgisch record indoor (red. 1.46.11) haalbaar is. Daar ben ik nog maar 70 honderdsten van verwijderd. Of het BR outdoor volgend jaar al kan lukken durf ik niet zeggen. Dat is 1.43.89. Bovendien is er sterke concurrentie, want er zijn nog snelle 800m-mannen in België momenteel. We zullen wel zien wanneer dat ooit lukt.”

‘EK en Nacht hoogtepunten van seizoen’

Zijn seizoen was uitmuntend. Het is moeilijk om één hoogtepunt te kiezen.

“Qua ervaring stak het EK er wel bovenuit. Dat staat toch bovenaan. Als ik puur naar de prestatie kijk, dan vind ik de 1.44.89 op de Nacht van de Atletiek wel het hoogtepunt. De Nacht en het EK zijn wel de twee topmomenten van mijn seizoen.” De riem mag er nu even af.

“Ik heb nu een rustperiode. Dat is ook eens nodig. Daar heb ik wel nood aan. Wat de ambities zijn voor volgend jaar? Er is een WK waarvoor ik me wil plaatsen. De limieten zijn wel wat strenger geworden. De eerste betrachting is om dat WK te halen via de limiet of de ranking. Dat is al geen simpele opdracht. Maar eerst komt er nog een indoorseizoen waarop ik me wil focussen.”