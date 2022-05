800m-loopster Rani Baillievier wil schitteren voor eigen club OLSE op VK atletiek zaterdag

Aan motivatie geen gebrek bij Rani Baillivier. De 21-jarige thuisatlete zal zaterdag vooruit geschreeuwd worden door het publiek in haar vertrouwde atletiekstadion. “Het is voor eigen publiek en we krijgen al niet zo heel veel kansen om voor eigen club te lopen. Daarom zou ik heel graag winnen”, steekt ze haar ambitie niet onder stoelen of banken. “Natuurlijk wil je op een kampioenschap sowieso winnen, maar nu zeker. Het gaat momenteel wel goed op training. De grote namen ontbreken ook een beetje zaterdag. Ik schat het als doenbaar in om te winnen. Natuurlijk moet ik altijd afwachten wat voor wedstrijd het zal worden. Maar ik heb zeker geen schrik voor de einsprint. Het draait allemaal goed op training.”

Karlsruhe en IFAM

De komende weken prijkt ze op de startlijst van enkele topmeetings. “Na het VK volgen twee grote meetings om wedstrijdritme op te doen: Karlsruhe en de IFAM”, doet ze haar plannen uit de doeken. “Het doel is vooral ritme opdoen en toch ook al om een goeie tijd neer te zetten. In juli volgt dan het tweede wedstrijdblok en daar wil ik echt top zijn. Maar als ik al een mooie tijd kan lopen de komende weken, zal ik het niet laten liggen, want er komen ideale wedstrijden aan om snel te lopen en ik voel me goed.”

In 2021 zette Rani Baillievier een fenomenale stap vooruit. Nog eens zo’n reuzenstap zetten, lijkt aartsmoeilijk. “Vorig jaar heb ik vier seconden van mijn record gekregen. Op een 800m is dat veel. Dat nog eens herhalen zal niet lukken. Daar moet ik realistisch in zijn. In de eerste plaats wil ik mijn 2.03 bevestigen en wie weet in de 2.02 of zelfs hoog in 2.01 geraken. Maar daar praat ik nog niet te veel over. Die druk wil ik mezelf niet opleggen. Het is moeilijk om nu al concrete doelen uit te spreken. Ik heb er vooral heel veel zin om eraan te beginnen op de 800m.”

1500m-winst op interclub

Op zaterdag 7 mei won ze op de interclubwedstrijd in Beveren als opwarmertje de 1500m met 4 seconden voorsprong in 4.34.05. Ze had ook een aandeel in de sterke prestatie van de 4x400m-ploeg van OLSE. “Ik had nooit een 1500m op de piste gelopen”, verduidelijkt ze. “Het was voor mijn eerste 1500m ooit afwachten hoe het zou voelen. Ik had geen idee wat ik kon verwachten. Tactisch heb ik niet mijn beste wedstrijd ooit gelopen, maar het was tof om eens te doen voor de variatie. Anders zou het toch een heel jaar alleen maar de 800m. Wie weet doe ik nog wel eens, maar het is zeker niet het plan om over te schakelen naar de 1500m.”