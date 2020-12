5-0 nederlaag, 3 op 27 en vier matchen niet gescoord: Lierse zit in hoek waar de klappen vallen

Voetbal 1B5-0 verlies op het veld van Union, 3 op 27 sinds eind september en geen enkel doelpunt gescoord in de jongste vier matchen: het zijn stilaan deprimerende cijfers voor Lierse Kempenzonen. Op het Lisp probeert men zich dan maar op te trekken aan de kleine dingen: “Het eerste half uur tegen Union was goed.” Tja…

Union liet zaterdagavond geen twijfel bestaan over wie leider is in 1B en wie voorlaatste staat geklasseerd. Na negentig minuten stond er een kurkdroge forfaitscore op het bord. Nochtans begon het niet eens zo slecht voor Lierse.

Scoren is pijnpunt

“We wisten op voorhand dat het een moeilijke match zou worden”, zei bezoekend trainer Tom Van Imschoot voor de camera van Lierse TV. “In de heenwedstrijd waren we kansloos. Om die reden hadden we ons ook extra aangepast aan Union. Eigenlijk liep dat een half uur lang best goed. Union vond weinig openingen en geraakte geïrriteerd. Via Fessou Placca kregen wij zelfs de grootste kans van de eerste helft, maar die ging er niet in. Scoren we daar, dan krijgen we een andere match.”

Maar scoren is dus een groot pijnpunt voor Lierse. Vijftien doelpunten in dertien speeldagen is niet fameus. In de jongste vier duels staat geel-zwart zelfs helemaal droog. Tel daarbij dat de nul houden nog maar één keer is gelukt (in de openingswedstrijd); dan weet je dat het moeilijk wordt… De eerste treffer van Union was trouwens eens te meer een lachertje. Vijftien seconden nadat Lierse een vrije trap kreeg op een kansrijke positie, lag de bal er aan de overkant in.

Treurnis

“Op die manier sloop er wat frustratie in onze rangen”, stelde Tom Van Imschoot vast. “Niet eens zo onlogisch in onze situatie. Iedereen ging er in het begin vol voor en hield zich perfect aan de gemaakte afspraken. En toch werden we dan weer genekt door één minder moment. Net voor de pauze slikten we dan ook nog de 2-0. Die treurnis hebben we tijdens de rust te weinig van ons af kunnen zetten.” Met het gekende gevolgd: Union maakt er freewheelend 5-0 van.

Zo blijft Lierse onderaan bengelen in het klassement. De laatste twee opdrachten van 2020 (thuis tegen Deinze en op uit bij RWDM) zouden volgens ons echt wel minstens vier op zes moeten opleveren. Voor een ploeg die niet overloopt van puur talent en vertrouwen wordt dat een fameuze uitdaging.

Union: Moris, Bager, Burgess, Van Der Heyden, Jordanov (84’ Sigurdarson), Cochrane, Nielsen, Lynen, Undav, Vanzeir (79’ Bah), Labeau (70’ Mehlem).

Lierse: De Smet, Troonbeeckx (65’ Van Genechten), Smolders, Bitsindou, Santermans, Cauwenberg, Van der Veken, El Ansri (57’ Janssen), Gilis, Samyn (73’ Petrov), Placca.

Doelpunten: 34’ Labeau (1-0), 41’ Vanzeir (2-0), 46’ en 56’ Undav (3-0 en 4-0), 87’ Bah (5-0).