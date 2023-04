48ste TAC Rally in Tielt moet wachten op definitieve naam winnaar. Maxime Potty zegeviert onder voorbehoud

Voetbal Jupiler Pro League Jelle Vossen blijft geloven in redding van Zulte Waregem: “In verleden al vaker gekke dingen zien gebeuren”

Nog drie wedstrijden, nog negen punten: voor Zulte Waregem is het stilaan alles of niets. Ten minste vier punten meer pakken dan Eupen is noodzakelijk om in eerste klasse te blijven, met volgende week de allesbeslissende verplaatsing naar de Kehrweg, en ondertussen ook nog KV Oostende voorbijsnellen. Makkelijk is anders, maar in de Elindus Arena klampen ze zich vast aan elke strohalm. Ook Jelle Vossen, die absoluut een degradatie op zijn cv wil vermijden. Op Sporting Charleroi speelt de spits zaterdag zijn 100ste wedstrijd voor Essevee.