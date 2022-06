400m-loper Christian Iguacel wil EK-ticket afdwingen op BK

Wielrennen elite z/c Diether Sweeck hoopt snel een nieuwe ploeg te vinden: “Conditio­neel sta ik helemaal op punt”

Diether Sweeck werd derde in Nieuwrode. Het was een fait-divers in de uitslagen van de maandagkranten. Wie de uitslag verder ontleedt, stelt zich enkele vragen. De voorbije jaren zou men zijn naam nooit zijn tegengekomen in een ‘gewone’ koers. Navraag leert al snel dat Sweeck momenteel elite zonder contract is en op zoek is naar een nieuwe ploeg.

22 juni