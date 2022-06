400m-loper Christian Iguacel wil EK-ticket afdwingen op BK in Gentbrugge

AtletiekChristian Iguacel gaat op het BK in Gentbrugge dit weekend resoluut voor een topchrono op de 400m om zich individueel te plaatsen voor het EK in München. De Wilrijkenaar wervelt dit seizoen als nooit tevoren en met z’n persoonlijk record van 45.71 moet hij voor niemand onderdoen.

Na een stevige wedstrijdreeks met als hoogtepunt een topchrono van 45.71 op de IFAM op 28 mei trok Iguacel met een goed gevoel naar Spanje om zich klaar te stomen voor de nationale titelstrijd. “Ik heb hier zeer goed kunnen trainen. Het was vrij warm. Maar verder vond ik de omstandigheden echt ideaal”, vertelt de 26-jarige atleet, die ook Spaanse roots heeft. “Ik vermoed dat ik klaar zal zijn voor het BK vrijdag. De vraag is alleen hoe de weersomstandigheden zullen zijn. Er wordt regen voorspeld. Bovendien lopen we op een vrij laat uur. Dat zijn factoren die de prestaties zullen beïnvloeden.”

EK

De EK-limiet is 45.70. Maar er mogen slechts drie landgenoten starten. In de praktijk is enkel de nationale top drie zeker van een individuele plek. “Ik mik op het EK. De plaats is daarom bijzaak. Als ik snel genoeg loop, volgt een goeie notering vanzelf. Het gaat voor mij puur om de tijd omdat ik me nog altijd individueel wil plaatsen voor het EK. Daar zit ik vooral mee in mijn hoofd. Ik zal dan nog minstens een tiende sneller moeten lopen dan ik al deed. Ik vermoed zelfs dat er toch 45.40 nodig zal zijn aangezien de huidige nummer drie Jonathan Sacoor al 45.41 heeft staan. Vragen die ook spelen zijn of alle geselecteerden individueel zullen lopen op het EK en of de bond rekening zal houden met het vormpeil van de atleten. Maar het komt erop neer dat ik zo snel mogelijk moet spurten”, beseft de Belgische 400m-kampioen van 2020.

4x400m

Ondanks de sterke concurrentie heeft Iguacel goeie kaarten om met de Belgian Tornados het WK en/of het EK te halen. “Als ik puur kijk naar de tijden zie ik een drietal zekerheden voor het team”, verwijst hij naar de Borlée-broers. “Na die drie ben ik normaal gezien wel één van de mannen die in aanmerking komen. Ik zou het heel straf vinden als ze me zouden thuislaten. Ik schat de kans dat ze me meenemen hoog in. Al is dat natuurlijk niet aan mij om te beslissen. Ik ben er zeker van dat iedereen van het team het beste van zichzelf zal geven. Als ik erbij ben, zal ik dat doen, als het anderen zijn, zullen zij dat doen.”

