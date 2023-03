40-jarige Guillaume Temperman (SK Geluwe) houdt op RC Bissegem de nul: “Heel de familie was daar”

Wielrennen beloften Jonathan Vervenne pakt winst in Zuid-Kempense Pijl: “Ik ben zelf wel wat verrast”

Jonathan Vervenne (Soudal - Quick-Step Devo Team) heeft zijn tweede zege van het seizoen gepakt. De Zuid-Limburger was de beste in de Zuid-Kempense Pijl waar hij een knap staaltje van ploegwerk afrondde. “Omdat we het nog altijd zonder sprinter moeten doen, kozen we opnieuw voor de aanval. Ik heb in de slotfase nog een poging gedaan. De juiste, zo bleek”, vertelt Vervenne.