3x3 Lions zullen zich in het Oostenrijkse Graz moeten overtreffen: de Verenigde Staten of Litouwen moeten voor de bijl

Meer SportMission impossible of de stunt van het jaar? Van 26 tot 30 mei doet het Belgische 3x3-team een poging om een olympisch ticket voor Tokio te bemachtigen. De Lions zitten in het Oostenrijkse Graz in de ‘groep des doods’. Voor de Lions een uitdaging die hen op het lijf is geschreven.

Mogen de Belgian Lions stilletjes dromen van een felbegeerd olympisch ticket ? Het zou straf zijn moest ze het lukken. De concurrentie is bikkelhard met twintig deelnemende landen voor amper drie tickets. En toch is het geloof gestegen na de prestigieuze winst in het Kroatische Lipik. “Onze eerste grote prijs en het beste resultaat ooit op een professioneel toernooi”, zegt Thierry Mariën over de Fiba 3x3 -over die laatste zege. ”De timing is perfect, juist voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Dit geeft het team een boost”

De poulefase doorkomen wordt de voornaamste zorg voor de 3x3 Lions. De Verenigde Staten, Litouwen, Zuid-Korea en Kazachstan zijn onderverdeeld in de groep van België. Enkel de top twee stoot door naar de kwartfinale. “Een loodzware groep”, weet Mariën.”Met de VS treffen we de wereldkampioen van 2019. In Europa is Littouwen dan weer een grote naam. Gelukkig zit de loting niet tegen. Zuid-Korea en Kazachstan zijn donderdag onze eerste uitdagers. Twee landen waar we absoluut van moeten winnen, anders is het boeken toe. Kunnen we ons nadien overtreffen met een stunt tegen de VS of Litouwen, dan is de volgende ronde zo goed als binnen. Niet simpel, maar we zijn er klaar voor. Met de middelen die er waren hebben we het onderste uit de kan gehaald. De voorbije maanden hebben we heel Europa doorkruist om ons te meten op internationalen toernooien.”

Olympische droom

Thierry Mariën is een gedreven 3x3-speler en lid van het eerste uur. Nadat boegbeeld en kapitein Nick Celis 3x3 in België op de kaart zette, sprong Mariën meteen op de kar. Het Belgisch team is een weerspiegeling van Team Antwerp “Dit is waanzin. Nooit gedacht dat we hier zouden staan. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat 3x3 wordt opgenomen als een olympische discipline. En nu dit. Hoe moeilijk en hoe klein de kans ook is, we gaan er alles aan doen om een goed figuur te slaan. We zijn voorbereid. Hopelijk zit het geluk ook een beetje mee, het zal nodig zijn”, aldus de Lion.

In het geval dat de Lions zich niet kwalificeren volgt er wellicht een laatste kans op 4 en 6 juni in Hongarije. In Debrecen wordt er nog één ticket verdeeld onder zes landen. België staat als eerste op de reservelijst om deel te nemen. Indien de betere 3x3-landen als Letand of Nederland zich kwalificeren in Graz, mag België alsnog deelneem in Debrecan.

De selectie (4 spelers + 3 reserves)

Spelers: Nick Celis, Thierry Mariën, Thibaut Vervoort, Rafaël Bogaerts, Jonas Foerts, Bryan De Valck

Programma:

Donderdag 27 mei: 12u15 België-Zuid Korea 14u20 Kazachstan-België

Zaterdag 28 mei: 12u15 Litouwen – België 15u35 België - USA