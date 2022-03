38-jarige Wesley Geuens (Cappellen) stopt aan het einde van het seizoen: “Geen zin in het jaar teveel”

VOETBAL tweede nationale BVoor de duels met Pepingen-Halle en Wijgmaal waarschuwde Cappellen-coach Tom Schipper voor decompressie na de daaraan voorafgaande 19 op 24 onder zijn sportieve bewind. Maar ondanks de oproep slaagden zijn troepen er niet in zich van die indruk te ontdoen. Cappellen puurde slechts een puntje uit beide wedstrijden en wil tegen rode lantaarn Houtvenne komaf maken met de mindere periode. Dat doen ze nog tot het einde van het seizoen onder de aanvoering van Wesley Geuens, die aan zijn laatste maanden toe is als voetballer.

“Het is welletjes geweest”, zegt Geuens (ondermeer ex-Berchem, Mariekerke en Dessel Sport), die eind deze maand 39 wordt. “Ik begin de leeftijd te voelen en heb meer tijd nodig om mezelf klaar te stomen voor een wedstrijd dan pakweg twee jaar geleden. In februari onderging ik nog een zware hernia operatie en hoewel ik daar goed van herstelde, zegt mijn lichaam dat het tijd is om te stoppen. Het zou ook erg zijn voor de jonge garde twintigers als ik ze nog probleemloos zou bijhouden.” (lacht)

Geen trainer worden

“Aan het einde van dit seizoen zal ik 23 jaar in een eerste elftal hebben gespeeld. Van die laatste acht wedstrijden wil ik dus nog ten volle genieten. Wat erna volgt? Trainer word ik zeker niet”, verklapt Geuens. “Ik weet wat die mensen soms over zich heen krijgen en daar ben ik niet voor geschikt. (lacht) Wel zeker is dat ik de doorstroming van de jeugd naar het eerste elftal bij Cappellen op me zal nemen met een team dat nog wordt samengesteld. Er bestaat ook nog een waterkans dat ik alsnog op een lager niveau actief blijf, maar ik heb geen zin in het jaar te veel.”

“Momenteel focus ik me dus op die resterende wedstrijden en op die van zaterdag tegen Houtvenne in het bijzonder”, gaat Geuens voort. “Of er dan toch sprake was van decompressie zoals de coach vreesde? Om daarvan te spreken, vind ik dat een ploeg echt helemaal moet instorten en wedstrijden verliest zonder zelf iets klaar te krijgen. Dat was niet het geval. Moet het wel allemaal weer wat scherper? Absoluut.”

Geen toeval

“Maar we moeten de zaken ook niet dramatiseren. Bij Pepingen-Halle presteerden we niet naar behoren, maar verloren we door een fase waarbij de bal een vreemde capriool maakte. Afgelopen weekend viel de 1-1 dan weer nadat een schot van buiten de zestien afweek. Dat zijn momenten waarop je weinig vat hebt. Met die 80 procent balbezit en de vele kansen hadden we wel meer moeten doen. Daarom is het belangrijk dat we reageren tegen Houtvenne en bewijzen dat we thuis horen in de top vijf. De knappe remonte was geen toeval.”

“Dat Houtvenne voorlopig de verwachtingen niet echt kan inlossen ondanks de versterkingen? Nogmaals het bewijs dat je geen ploeg kan kopen”, stelt Geuens. “Een team vormen vraagt tijd en pas dan kunnen resultaten volgen. Zover komt het ongetwijfeld nog met hun kwaliteiten, maar hopelijk nog niet komend weekend. (lacht) Ik hoop in elk geval dat ze op volle sterkte aantreden. Dat is voor ons een extra motivatie.”

