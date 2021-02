35-jarige Yorgo Van Hove (City Pirates) tekent voor veertiende (!) seizoen in Merksem: “Ik voel me nog te fit en te goed”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE BYorgo Van Hove krijgt er maar niet genoeg van. De 35-jarige Antwerpenaar gaf zijn woord aan het bestuur van tweedeamateurklasser City Pirates en tekent straks voor zijn veertiende opeenvolgende seizoen, alstublieft, in het Jef Mermansstadion. “Ik voel me nog te goed om te stoppen”, klinkt het.

“Of de coronacrisis me nooit heeft doen overwegen om er een punt achter te zetten?”, herhaalt Van Hove de vraag. “Eigenlijk niet. Na een seizoen als dit kon ik ook gewoon niet stoppen, want er is amper gevoetbald. Pas op, ook ik heb wel een dipje gehad hoor. Dat moet na de laatste stopzetting geweest zijn. Plots vielen alle activiteiten weer weg en toen nam ik ook wel even afstand van alle verplichtingen. Voor zover die er nog waren, want we hadden helemaal geen vooruitzichten op dat moment. Maar gaandeweg begon ik het spelletje toch weer te missen en dan weet je dat stoppen nog niet aan de orde is.”

“Ik voel me ook nog veel te fit en te goed om er een punt achter te zetten. In de weinige wedstrijden die we dit seizoen speelden kon ik nog probleemloos mee en ook in de bekermatch tegen Rupel Boom stond ik mijn mannetje. Dat sterkt me in de overtuiging dat ik nog een rol van betekenis kan spelen op dit niveau. Ik zie het dus nog niet zitten om af te zakken naar een lagere afdeling.”

Geen sleet

Feit is wel dat ook Van Hove na de definitieve schrapping van de competitie nog een klein half jaar moet wachten om de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan te vatten. Dan zal de linksachter 36 jaar oud zijn. “Er zit helemaal nog geen sleet op”, verzekert hij. “Ik bleef altijd gespaard van blessures en zal me ook de komende maanden blijven verzorgen.”

Padel

“Hopelijk kunnen we snel weer aan voetballen denken, maar de vraag is alleen in welke omstandigheden? Ik voel wel iets voor een toernooi in het Antwerpse om matchritme op te doen, maar ook dan zullen geopende kantines een voorwaarde zijn om het rendabel te maken voor de clubs. We zien wel. Intussen vul ik mijn tijd met onder meer padel. Dat is voor mezelf toch wel een van de ontdekkingen”, besluit Van Hove. “Gelukkig mag dát nog.” (lacht)

