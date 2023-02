2B Safe Tienen wint vlot van Zottegem: leidersplaats in degradatiepoule eerste landelijke is een feit

Tienen vatte het duel tegen de Oost-Vlamingen prima aan. In geen tijd stond er een 15-4-opener op het bord. De thuisploeg toonde echter twee gezichten in de eerste helft en er volgde een 0-12. Scoren werd plots moeilijk en Lorenzo Geerinckx kwam snel in foutenlast. In het vervolg van de eerste helft kon geen van beide ploegen afstand nemen. Rust: 30-30. De tweede helft leek een gelijkaardig scenario te kennen. Drie driepunters zorgden voor een kloof van zestien punten. Toch liet Zottegem zich niet meteen muilkorven. De suikerjongens kenden een nieuw dipje en de bezoekers kwamen terug tot 51-46. Het signaal werd goed begrepen en Tienen schakelde opnieuw over naar een hogere versnelling. In de slotfase kon men de kloof opnieuw uitdiepen 71-52.

Degradatie ontlopen

Voorzitter Eddy Backeljauw beseft dat zijn ploeg nog enkele moeilijke weken voor de boeg heeft, maar houdt er de moed in. “Tijdens de coronapandemie besliste de federatie om niemand te laten degraderen. Die keuze viel te verdedigen. Vermits men volgend seizoen opnieuw naar reeksen van veertien ploegen wil gaan, moeten er nu meer ploegen degraderen. Ook dat was vooraf geweten. In de eerste ronde konden we ons niet kwalificeren voor de promotiepoule. Na nieuwjaar kwamen we in nieuwe groep terecht om definitief te bepalen wie degradeert. In die tweede fase worden we nu geconfronteerd met verre verplaatsing. Ploegen als Ieper, Kortrijk of Donza liggen niet meteen naast de deur. We hebben nog nooit gespeeld om te verliezen. Dat zullen we ook in de komende matchen niet doen.” Lorenzo Geerinckx treedt zijn voorzitter bij. “We zijn goed begonnen aan die tweede fase. Na drie wedstrijden staan we gedeeld aan de leiding. Toch wordt het opletten. Vier ploegen degraderen zeker naar tweede landelijke. Dat aantal kan oplopen tot zes ploegen. Dat hangt van de Vlaamse resultaten in de hogere reeksen af. Het komt er voor ons zeker op aan om alle thuiswedstrijden te winnen. Als we daarnaast nog enkele punten buitenshuis kunnen pakken, ziet het er goed uit.”