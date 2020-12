250ste Europese match kan Maaseik nieuwe Final Four opleveren: “Gevaarlijk, maar haalbare kaart”

Volley/CEV CupMaaseik gaat donderdagavond op zoek naar een ticket voor de Final Four in de CEV-Cup. Een unicum is dat niet, want bij de vorige drie deelnames aan Europacup 2 bereikten de Maaseikenaars telkens de finaleronde. Het leverde hen twee bronzen en één zilveren medaille op. De tegenstander in de kwartfinale van donderdag heet Las Palmas. “Niet het verwachte Galatasaray, maar dat maakt het er niet makkelijker op. Gevaarlijker zelfs”, meent de Maaseikse T2 Ivan Janssen.

De Maaslanders speelden hun eerste Europese wedstrijd in november 1986 tegen het toen nog Oost-Duitse Dresden, 249 wedstrijden later staat de kwartfinale tegen het Spaanse Las Palmas op het programma. De voorbije 34 jaar in Europa leverde een lange lijst hoogtepunten op. De zilveren medailles in de Champions Leaguecampagnes van 1997 en 1999 vallen op. Daarnaast pakte Maaseik ook nog een derde plaats in de Champions League en één keer zilver en twee keer brons in de CEV-Cup. De laatste medaille dateert al van 2010, toen de ploeg van trainer Vital Heynen het Italiaanse Piacenza klopte voor de derde plaats.

Verrassend Las Palmas

Hulptrainer Ivan Janssen is aan zijn twaalfde seizoen bezig bij de A-ploeg en hij heeft dus ook al heel wat Europese matchen op de teller staan. “Ik heb het eigenlijk nooit bijgehouden”, lacht Janssen. “Blijkbaar speelden wij gemiddeld 7,5 match per seizoen en dan kom ik aan een negentigtal wedstrijden. Kan al tellen, hé.”

Maaseik kan er daar dit seizoen nog twee bijdoen, maar dan moet het donderdag wel voorbij Las Palmas. “Een verrassend Las Palmas. We hadden allemaal verwacht dat Galatasaray de achtste finale ging winnen, maar de Turken speelden geen goede wedstrijd. Of beter: Las Palmas deed het uitstekend.”

Eigen spel spelen

Ligt de weg naar de halve finale dan open? “Dat denk ik niet. Galatasaray leek de sterkste van de twee te worden, maar ik denk dat we nu vooral niet te zelfzeker mogen zijn”, klinkt het bij Janssen. “Las Palmas liet mooie dingen zien. Het wordt gevaarlijk. De Spanjaarden hebben het thuisvoordeel en het voordeel van het handvol toeschouwers dat toegelaten is. We moeten vooral ons eigen spel spelen. We hebben bewezen dat het kan. Het is alvast een unieke kans om nog eens een finaleronde te spelen.”

Als Maaseik wint, stoot het voor de zevende keer door naar een Europese finaleronde. Hoe die er uitziet, is nog niet duidelijk. De laatste keer dat de Maaseikenaars de Final Four in de CEV-Cup speelden, deden ze dat in eigen huis, in de fonkelnieuwe Steengoed Arena.