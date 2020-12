2020 bracht niet wat Jens Schuermans ervan verwacht had: “Ik vind het niet erg dat de Spelen uitgesteld werden, zo krijg ik een herkansing”

MountainbikeHet voorbije jaar bracht voor Jens Schuermans niet wat er op de planning stond. De Maaslander had de Spelen in Tokio met stip aangeduid in zijn agenda, maar de hoogmis van de sport ging omwille van corona niet door. Geen leuke vaststelling, maar helemaal op zijn Johan Cruyffs noteerde Schuermans een ander programma. Elke nadeel heb zijn voordeel en dus trok de Belgische kampioen mountainbike naar het ziekenhuis waar hij verlost werd van een pijnlijke knie. “Die operatie moest gebeuren. Met mijn knie 2.0 ben ik echt klaar voor Tokio, ... 2021", lacht hij.

Je had 2020 netjes uitgestippeld en dan kwam het nieuws dat de Spelen een jaar uitgesteld werden. En toen?

“Het k-woord, hé”, grapt Schuermans. “Wat de reden ook is, als je ergens naar toe werkt, een doel hebt en je wil scoren, dan is het nooit leuk om te horen dat het niet doorgaat. Het was niet anders bij mij. Ik heb in 2016 mogen proeven van de Spelen, de sfeer, de topcompetitie en ja, dan moet je niet veel moeite doen opnieuw goesting te krijgen. Het plan lag klaar, de mijlpalen waren duidelijk en het zag er goed uit. Ik had mijn ticket voor Tokio zo goed als op zak.”

En toch. Corona trok een streep door de Spelen, maar daar kijk je nu heel anders op terug, niet?

“Absoluut. Ik heb in het begin natuurlijk gevloekt, maar al snel kwam het besef dat er andere mogelijkheden op tafel lagen. Ik had al een tijdje last een pijnlijke knie. En als mijn knie pijn doet, dan let ik extra op”, zegt Schuermans die in 2014 lange tijd uit was met een overbelasting in de mediale band. “De film van toen speelde inderdaad opnieuw af, maar gelukkig was de blessure van een andere aard en niet zo erg. Het is nooit tussen mijn oren beginnen malen. Ik had last van het zogenaamde frictiesyndroom. Het klonk aanvankelijk niet zo goed, maar de dokter stelde me snel gerust want een simpele operatie zou soelaas brengen.”

Dus binnen en buiten in het ziekenhuis en meteen weer de fiets op?

“Helaas niet, ik heb zes weken niks gedaan en dat in een periode dat mijn seizoen normaal zijn hoogtepunt kent. De revalidatie in juli en augustus was trouwens heel atypisch. Heel wat sporters zitten een dag na hun operatie al op de fiets om voorzichtig te starten, ik mocht niks doen. Neen, niet leuk, maar het moest. Ik heb nog even gedacht aan het WK in oktober, maar dat was eigenlijk nooit een echt doel. Ik heb de knop dan snel kunnen omdraaien naar 2021.”

Voor een herkansing, voelt het zo aan?

“Wees maar zeker. Ik moet eerlijk zijn: stel dat de Spelen toch waren doorgegaan, dan had ik mijn kansen niet voor 100% kunnen benutten. Achteraf bekeken was het scenario perfect, toch voor mijn knie. Ik heb de kans gekregen om die te laten behandelen zonder het gevoel te hebben om iets te moeten missen. Ik heb intussen al een stage in Spanje achter de rug. Ja, ik zit op schema. Ik vier de feestdagen in België, maar begin januari trek ik weer naar Girona. Het goede weer is echt wel nodig om goed te kunnen trainen. Intussen is mijn vriendin wel de winnaar, zij vindt het prima dat ik nu thuis ben (lacht). Ikzelf ook trouwens, het was weer eens wat anders dan altijd vanuit een koffer te moeten leven.”

Je poste onlangs een opvallende foto met vier generaties Schuermansen: je opa, je vader, jezelf en je neefje. Trainen jullie vaker samen?

“Toch niet, maar het was alleszins een fijn tripje. Mijn opa is de 80 intussen voorbij, maar hij voelt zich nog in zijn nopjes op de mountainbike. Mijn vader is wel vaker een partner op training, net als mijn neefje Daan Depuydt. Hij is tien jaar jonger dan ik, maar wel een groot talent. Het moet nog allemaal beginnen voor hem. Ik denk al wel eens acht jaar verder. Ja, aan de Spelen in 2028 in Los Angeles. Het zou zomaar kunnen dat Daan en ik dan samen van de partij zijn. Ik ben er dan 35, allicht de laatste keer dat ik kan deelnemen. Daan weet dus wat hem te doen staat (lacht).”

Tenslotte, een overbodige vraag misschien, maar wat wens je jezelf voor 2021?

“Wat denk je? Een goed resultaat op de Spelen? Ja, maar dan wel met een aantal tussenstappen. Te beginnen met de definitieve zekerheid over het ticket voor Tokio. Mijn eerste wedstrijden staan in februari op het programma. Dat is een eerste test. Daarna volgen de wereldbekers om zo richting olympische spelen te werken. Mooie wensen, niet?”