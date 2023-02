20-jarige Jossue Dolet (KV Mechelen) is de nieuwe spits van Rupel Boom, queeste naar extra versterking loopt spaak op Deadline Day: “Behoud blijft het doel”

Rupel Boom heeft een nieuwe aanvaller beet. Jossue Dolet (20) wordt tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van KV Mechelen waar hij op een zijspoor was beland. Transfer Deadline Day had nog meer opportuniteiten kunnen opleveren voor de Steenbakkers, maar die deals raakten niet tijdig afgerond.

“Nochtans hadden we met twee spelers een persoonlijk akkoord”, zegt sportief verantwoordelijke Hubert Stas. “Bij de clubs waar de spelers nog onder contract lagen, is er echter te veel getreuzeld en zo verstreek de deadline. Zonde, want het waren twee absolute versterkingen voor ons geweest.”

“Met welke middelen we die transfers zouden hebben gerealiseerd? Er is best goed gewerkt op het vlak van uitgaande bewegingen. Maxime Thiel vond onderdak bij Westhoek, het noodzakelijke papierwerk voor de transfer van Senne Vits naar een Zweedse club is in orde gebracht, Yassin Aydouni trok naar de Griekse tweedeklasser APS Zakynthos, Emil Abaz is geen speler meer van Rupel Boom en met Ivan Lendric gingen we in onderling overleg uit elkaar. Er waren dus wel wat mogelijkheden. Niet om gekke dingen te doen, maar wel om ons te versterken met het oog op het behoud. Dat is en blijft onze doelstelling dit seizoen.”

Dolet

Eén noodzakelijk profiel kon Stas wel binnen halen en dat was meteen ook het belangrijkste: een spits. De vraag is alleen of de 20-jarige Jossue Dolet die verwachtingen kan inlossen en de Boomse aanvalslinie kan dragen op korte termijn?

Dolet voetbalde bij de jeugd van Kontich, FC Duffel en Antwerp om daarna hij naar KV Mechelen verkassen. Na een korte passage bij AA Gent vijf jaar geleden keerde hij terug Achter De Kazerne en kreeg hij vorig jaar een eerste kans in het profvoetbal met een uitleenbeurt aan de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. Daar begon het veelbelovend, Dolet scoorde bij zijn debuut tegen Jong Ajax, maar ging het ook weer snel bergaf met een blessure aan de buikspieren en de uitsluiting tegen Almere City omwille van een kopstoot als dieptepunt. De optelsom maakte dat de jonge Belg met Angolese roots na een half jaar weer terug in Mechelen stond. Bij Malinwa maakte hij dit seizoen deel uit van de U23 die in tweede nationale uitkomen, maar ook daar lukte het niet om potten te breken. Dolet kwam niet verder dan zes invalbeurten in twintig wedstrijden, maar nu wacht dus wel een nieuwe stap hogerop.

“Wij hopen met Jossue een win-win situatie te creëren”, zegt Stas. “Zijn profcontract loopt af in Mechelen deze zomer dus wij bieden hem een uitgelezen kans om zich in de kijker te spelen. En zelf hopen we daar natuurlijk ook de vruchten van te plukken op sportief vlak. Toen hij een jaar of 15 was, gold hij als de nieuwe Lukaku. Hij was toen al zo groot als nu denk ik. (lacht) Door omstandigheden, onder andere omwille van een blessure, lukte het niet om dit seizoen door te breken. Maar ik schrijf spelers nooit af en ik hoop dat we samen aan een succesverhaal kunnen schrijven. “

Extra investeerder?

Intussen gaan er geruchten rond in Boom dat voorzitter Nathan Crockett een bijkomende investeerder vond? “Mogelijk zijn daar gesprekken over aan de gang, maar vandaag is daar nog geen officieel nieuws rond”, besluit Stas.

Zaterdagavond ontvangt Rupel Boom Knokke in het Gemeentelijk Parkstadion.