1B- Tuur Dierckx (KVC Westerlo) voor de komst van Lommel SK: “We hebben ons in alle rust kunnen voorbereiden”

Na een erg drukke maand november, waarin het team van coach Bob Peeters drie inhaalmatchen moest afwerken, is de rust stilaan teruggekeerd in het Kuipje. Benieuwd of de zuinige 0-1-zege van vorig weekend tegen Lierse Kempenzonen nu zondag eindelijk nog eens een vervolg krijgt. “Het was inderdaad nog eens een normale week”, klinkt het bij flankspeler Tuur Dierckx. “We hebben de partij tegen Lommel dus in alle rust kunnen voorbereiden. Dat was al een tijdje geleden. Als we de huidige situatie bekijken, is het gevoel een beetje dubbel. We hadden in deze fase van de competitie graag een aantal punten meer gehad, maar gezien de coronaperikelen, de drukke kalender en alles wat er nog bij kwam kijken, mogen we met de recente 11 op 15 eigenlijk niet klagen. Alles hangt nog dicht bij elkaar, dus er is geen man overboord.”