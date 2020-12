1B- KVC Westerlo blijft in het spoor van Union en Seraing na moeizame zege tegen Club NXT (2-1).

In Eerste Klasse B heeft KVC Westerlo vrijdagavond een moeizame, maar belangrijke 2-1-zege geboekt tegen Club NXT. In een flauwe partij wisten de jonge Bruggelingen de nodige weerstand te bieden, maar het was uiteindelijk Lukas Van Eenoo die de Kemphanen finaal toch weer over de streep wist te trekken.

De beginfase was zoals verwacht voor de thuisploeg met in minuut zeven een wenkende kans voor Atabey Ciçek, maar de Turkse spits wist een aflegger van Abrahams in de kleine rechthoek nog pardoes op keeper Lammens te trappen. Een pijnlijke misser, want een moedig Brugge wist nadien het evenwicht te herstellen en kwam tien minuten later zowaar ook op voorsprong. Na een duw van Antunes in de rug van Van Den Keybus ging de bal op de stip. Özer wist de eerste strafschop van Baetens nog te pareren, maar de thuisdoelman was volgens scheidsrechter Vermeire te vroeg vertrokken. Baetens mocht dus opnieuw aanleggen en deze keer mikte hij het leer onhoudbaar in de bovenhoek: 0-1.

Westerlo moest dus in de achtervolging, maar echt vlot opbouwen lukte niet. Dierckx haalde wel nog eens de achterlijn, maar zijn poging belandde via Fofana nog in de handen van Lammens. Een minuutje later was het dan plots wel raak voor de thuisploeg. Keeper Lammens trapte slecht uit en na een vlotte combinatie werd Abrahams mooi in het straatje gestuurd door Ciçek. De Zuid-Afrikaan twijfelde niet en mikte zijn eerste treffer van het seizoen beheerst in de verste hoek.

Matchwinnaar Van Eenoo

De tweede helft bood dan lange tijd maar weinig beleving. Het balbezit was duidelijk voor Westerlo, maar concrete doelpogingen vielen er niet te noteren. De Brugse tegenprikken waren schaars. Het was dus wachten op een opening en die kwam er ook halfweg de tweede helft. Ciçek verstuurde een listig balletje richting Van Eenoo en die werkte vakkundig af: 2-1. Een opdoffer voor het jonge Brugge, dat in de laatste twintig minuten niet verder kwam dan een afgeblokt schot van Engels. Ook met een mannetje minder -Keita kreeg in minuut 80 zijn tweede gele kaart na een lichte duwfout- haalde de ervaring van Westerlo uiteindelijk de bovenhand.

Een glansloze zege dus voor het team van coach Bob Peeters, maar de Kemphanen pakken wel negen op negen en blijven zo in het spoor van Union en Seraing.

Westerlo: Özer, Remmer, Biset, Antunes, Ndong, Keita, Dierckx , Van Eenoo, Abrahams, Brüls (46' Vetokele), Ciçek (84' Ghandri).

Brugge: Lammens, Engels (87' Servais), Fukala, Hautekiet, De Cuyper, Fofana, Blomme, Van Den Keybus, Aelterman (60' De Smet), Ochieng (87' Ansu) , Baeten.

Doelpunten: 19' Baeten (0-1, strafschop), 29' Abrahams (1-1), 67' Van Eenoo (2-1).

Geel: Keita, Ochieng, Blomme.

Rood: 80' Keita (W, 2x geel).

Scheidsrechter: Jordy Vermeire.