19-jarige Yorbe Vertessen uit Rillaar per direct van beloften naar A-kern bij PSV Eindhoven: “Een droom die uitkomt”

Yorbe Vertessen uit Rillaar heeft enkele mooie weken achter de rug. De 19-jarige aanvaller en jeugdinternational debuteerde medio december in de Eredivisie bij PSV tegen FC Utrecht en afgelopen weekend werd hij ook officeel tot lid van de A-selectie in Eindhoven gepromoveerd. “Een droom die uitkomt”, klinkt het.

Vertessen, geboren in Tienen en opgegroeid in Rillaar, scoorde dit seizoen vier keer in negen wedstrijden voor Jong PSV en trainde al een tijdje mee de Einhovense hoofdmacht. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt door trainer Roger Schmidt en technisch manager John de Jong haalde de jonge aanvaller vlak voor de jaarwisseling officieel bij de A-kern.

Elf jaar PSV

“Een droom die uitkomt”, zegt Vertessen die zijn carrière begon bij Rillaar Sport, van daaruit naar Westerlo verhuisde, maar intussen al 11 jaar bij PSV voetbalt. “Ik speel hier al sinds mijn achtste en dan is dit toch waar je uiteindelijk naar toe wil. Ik zie het als een beloning voor al mijn harde werk. Helemaal onverwacht kwam het nieuws niet, want ik voelde in de weken die eraan vooraf gingen wel dat het de goede kant uit ging.”

Eindelijk, want ook twee jaar geleden al leunde Vertessen dicht aan bij een plaats in de A-kern, maar toen gooide blessureleed nog roet in het eten. “Ik mocht mee op winterstage naar Quatar, maar door spierblessures kon ik me er niet bewijzen. Die letsels remden me ook daarna nog af, maar dit seizoen bleek er dan toch eindelijk beterschap. Al zal ik er vermoedelijk wel altijd vatbaar voor blijven. Ik moet het hebben van mijn explosiviteit en dat vormt altijd een risico voor de spieren.”

“Daarom zat ik in de laatste duels van 2020 inderdaad niet meer in de kern. Na mijn debuut tegen Utrecht bleef ik op de bank tegen De Graafschap en tijdens de laatste training in aanloop naar het duel met RKC voelde ik iets in mijn hamstring. Daarop werd ik gespaard.”

Titelstrijd

“De topper tegen Ajax van komend weekend en mijn gevoel bij de titelstrijd (PSV telt momenteel een punt minder dan de Amsterdammers red.)? Ik werk momenteel hard om speelklaar te geraken. Wat de machtsverhoudingen betreft, is het moeilijk om voorspellingen te doen. Zoals de kaarten nu liggen, hou ik het op fifty-fifty. De wedstrijd van zondag is ook nog niet bepalend.”

2021

“2021 dient zich in elk geval aan als een mooi jaar en ook een van verandering. Ik verloor al te veel tijd door blessures dus hopelijk blijf ik er nu verder van gespaard. Om nu ook officieel tot de A-kern te behoren is een grote stap in mijn ontwikkeling. Verder houdt de ‘promotie’ ook in dat de clubleiding verwacht dat ik naar Eindhoven verhuis. Momenteel woon ik nog in Rillaar bij mijn ouders en verblijf ik tijdens de week bij een gastgezin in Nederland, maar daar komt dit jaar verandering in. Best spannend ja, maar ik was er al langer klaar voor hoor.” (lacht)